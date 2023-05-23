Herkes yıllar önceki halini hatırlıyor! İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı artık tanınmaz halde!

Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim yarışmasında farklı tarzıyla ve sert çıkışlarıyla akıllarda yer edinmiş bir isimdir. Ancak, son zamanlardaki değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı, sadece kostümleriyle değil aynı zamanda keskin çıkışlarıyla da bilinen bir isimdir. Son dönemde yaşadığı dikkat çekici değişimle bir kez daha gözleri üzerine çekmektedir. Balcı'nın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görmektedir. Özellikle mavi renkteki buz lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleriyle herkesin dikkatini çekmiştir. Ancak günümüzde, geçmiş haliyle karşılaştırıldığında Ayşenur Balcı'nın tamamen değiştiği görülmektedir. Lenslerini değiştirerek göz rengini ve saçlarını koyulaştıran Balcı, ayrıca burnunu ve dişlerini de estetik operasyonlarla yeniden şekillendirerek bambaşka bir görünüm elde etmiştir. Bu değişim sosyal medya hesabında paylaştığı görsellerle de net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bazı kullanıcılar, Ayşenur Balcı'nın paylaşımlarına yorum yaparken, "Bu Ayşenur mu?" veya "Komple yüz nakli mi geçirdi?" gibi şaşkınlıklarını ifade etmektedirler.İşte Benim Stilim adlı fenomen yarışma programında yarışan ve şampiyon olan Ayşenur Balcı'nın değişimi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmayı kazandığı günden itibaren estetik operasyonlara büyük bir hızla yönelen Balcı, yıllar içindeki dönüşümüyle herkesi şaşırtıyor. Balcı'nın radikal değişimi, tartışmalara yol açmış ve farklı tepkileri beraberinde getirmiştir. Kimileri bu değişimi olumlu karşılayarak onun kendini ifade etme özgürlüğünü savunmuşlardır. Ancak bazıları ise doğal güzelliklerin bozulduğunu ve estetik operasyonların abartılı hale geldiğini düşünerek eleştirmişlerdir.Yarışmayı birinci olarak tamamlayan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı büyük ödülün neredeyse tamamını kişisel bakımına harcamıştır. Son yıllarda fotomodellikle ilgilenmeye başlayan Balcı, Instagram sayfasında sık sık fotoğraflar paylaşmaktadır. Son değişimiyle bir kez daha gündeme gelen Balcı, lenslerini değiştirerek göz rengini ve saçlarını koyulaştırmıştır. Ayrıca burun ve diş estetiği yaptırarak tamamen farklı bir görünüme kavuşmuştur.