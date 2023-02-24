Herkesin aklında aynı soru! Gram altın mı dolar mı? İslam Memiş en çok kazandıranı açıkladı

Geçtiğimiz hafta 19 TL sınırını geçen dolar kuru, haftanın sonunda 18,88 seviyesinden sona erdi. Gram altın ise 1.113,87 TL'ye kadar düştü. Yeni hafta için dolar kuru 18,86 TL iken, gram altın 1.118 TL ile hareketlilikini sürdürmeye devam ediyor. Birçok yatırımcı dolar mı yoksa gram altın mı alması gerektiği konusunda kararsız kalırken, dikkat çeken tavsiyeler sunan finans Uzmanı İslam Memiş var.
DOLAR MI GRAM ALTIN MI ALMALI? İSLAM MEMİŞ EN KÂRLI YATIRIMI AÇIKLADIFinans Uzmanı İslam Memiş, 2023-2024 yılının dünyanın en çok konuşulan yatırım aracı olması beklenen emtiayı açıkladı. Memiş, dolar/TL kurunda beklentinin 19 TL üstü olduğunu ifade etti. Ekranlarda 18,86 lira olarak görünen dolar/TL kuru, serbest piyasalarda 19,12 lira seviyesinden kapanış yaptı. Memiş, ekranlarla serbest piyasalar arasındaki farklılığın devam edeceğini ve bankaların makas aralığının açık kalmaya devam edeceğini belirtti. Memiş, 19,00 ve 19,30 lira aralığını takip edeceğini söyledi.
GRAM ALTIN FİYATLARINA ALDANMAYINGeçtiğimiz hafta, gram altın, ekranlarda bin 116 lira ve serbest piyasalarda bin 1140 lira seviyesinden sona erdi. Özellikle altın ve gümüşteki gram fiyatları arasındaki makas aralığı açılıyor. Bu nedenle, yatırımcılar ekranlardaki fiyatlardan alım yaparken dikkatli olmalılar. Bu hafta, İslam Memiş, ekranlardaki bin 145 lira ve serbest piyasalardaki bin 170 lira seviyelerini takip edeceğini belirtti. Ancak, ons nedenli geri çekilme olasılığı bulunuyor. İslam Memiş, ekranlardaki bin 100 lira ve serbest piyasalardaki bin 125 lira destek seviyelerini takip edeceğini de belirtti.
GÜMÜŞ FİYATLARI YANILTIYORGeçtiğimiz hafta, gümüş ons (xag/usd) 21,76 seviyesinden sona erdi ve 21,40 seviyesinden tepki alımı görüldü. Finans Uzmanı İslam Memiş, bu hafta 22,50 dolar direncini takip edeceğini ve 21,40 ve 22,50 dolar aralığını takip etmenin faydalı olabileceğini belirtti. Ayrıca, orta ve uzun vade için gümüşün ucuz kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Gram gümüş ise ekranlarda 13,21 lira, serbest piyasalarda 13,84 lira seviyesinden kapanış yaptı. İslam Memiş, bu hafta 13,50 ve 14,40 lira aralığını takip edeceğini ve 14 lira seviyesinin altında olduğunda gümüşün ucuz kalmayı sürdüreceğini belirtti. Ancak, bankalardan ucuz almak imkansız olduğunu ve bir bankanın ekranında 25 liradan satıldığını gördüğünü kaydetti. İslam Memiş, ekranlarda gümüşün değer kaybetti diye düşünenlere yanıldıklarını ifade etti. FİYATINI VE TARİHİNİ NOT ALIN! EN ÇOK KONUŞULACAK YATIRIM OLACAK
Geçtiğimiz hafta, kobalt (Co) 35.389 dolar seviyesinden sona erdi. Finans Uzmanı İslam Memiş, 2023 ve 2024 yılında dünyanın en çok konuşacağı yatırım aracının kobalt olduğunu belirtmek istiyor. İslam Memiş, bugünün kobalt fiyatını ve tarihini not almanın önemli olduğunu ifade etti.