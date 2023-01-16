Herkesin arayıp da bulamadığı faizsiz kredi! Akbank düğmeye bastı: 0 faizi kullanmayan bin pişman olacak!

Akbank tarafından internet sitesinde yapılan açıklama ile sıfır faizli kredi programının detayları duyuruldu.
AKBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! SON GÜN 31 OCAKAkbank, internet sitesinde yaptığı resmi duyuru ile Ocak ayının son gününe kadar devam edecek olan sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasının detaylarını duyurdu. Bu kampanyaların güncel bilgileri Akbank resmi internet sitesinden takip edilebilir.
AKBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ
Akbank, internet sitesindeki resmi duyuruya göre, 20 Aralık 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil aracılığıyla uzaktan müşteri edinim sürecini tamamlayan kişiler, sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasından yararlanabilecek. Sıfır faizli ihtiyaç kredisi için alt limit 1.000 TL, üst limit 10.000 TL olarak belirlendi ve sadece bir kere yararlanılabilecek.