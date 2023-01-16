Kredi
16 Ocak 2023 - 19:45

Herkesin arayıp da bulamadığı faizsiz kredi! Akbank düğmeye bastı: 0 faizi kullanmayan bin pişman olacak!

Akbank tarafından internet sitesinde yapılan açıklama ile sıfır faizli kredi programının detayları duyuruldu.

Kredi
16 Ocak 2023 - 19:45
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Herkesin arayıp da bulamadığı faizsiz kredi! Akbank düğmeye bastı: 0 faizi kullanmayan bin pişman olacak!
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Akbank tarafından internet sitesinde yapılan açıklama ile sıfır faizli kredi programının detayları duyuruldu.

AKBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! SON GÜN 31 OCAK

Akbank, internet sitesinde yaptığı resmi duyuru ile Ocak ayının son gününe kadar devam edecek olan sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasının detaylarını duyurdu. Bu kampanyaların güncel bilgileri Akbank resmi internet sitesinden takip edilebilir.

AKBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ



Akbank, internet sitesindeki resmi duyuruya göre, 20 Aralık 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil aracılığıyla uzaktan müşteri edinim sürecini tamamlayan  kişiler, sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve sıfır faizli taksitli nakit avans kampanyasından yararlanabilecek. Sıfır faizli ihtiyaç kredisi için alt limit 1.000 TL, üst limit 10.000 TL olarak belirlendi ve sadece bir kere yararlanılabilecek.

konut

AKBANK SIFIR FAİZLİ TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Akbank, müşterilerine sıfır faizli kredi kampanyasının yanı sıra, sıfır faizli taksitli nakit avans seçeneği de sunuyor. Bu fırsatOcak ayının son gününe kadar geçerlidir ve ilk defa Akbanklı olanlar tarafından kullanılabilir. Sıfır faizli taksitli nakit avans için, ilk kez Axess veya Wings kartı başvurusu yapmak ve 20.02.2023 tarihine kadar onay almak gerekmektedir. Detaylı bilgi için Akbank'ın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.





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