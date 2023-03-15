KAMU PERSONELİ
15 Mart 2023 - 12:00

Herkesin beklediği o ilan duyuruldu! THY yeni personel avına çıktı: Şartları taşıyanlar yüksek maaşla işe başlayacak!

Türk Hava Yolları'nda çalışmak herkesin hayallerini süslüyor. Sonunda personel alım ilanı duyuruldu. Üstelik lise mezunu olmanız yeterli. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
15 Mart 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Herkesin beklediği o ilan duyuruldu! THY yeni personel avına çıktı: Şartları taşıyanlar yüksek maaşla işe başlayacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Türk Hava Yolları 2023 yılında da personel alımlarına devam ediyor. Son ilanlarına göre THY, Lise mezunu personel arayışında. Adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, hangi nitelikler aranıyor? İşte detaylar...

THY personel alımı için adaylarda genel ve özel şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında adli sicil kaydı olmaması, disiplinsizlik nedeniyle önceki kuruluşlarından ayrılmamış olmak ve sağlık kontrollerinin tamamlanmış olması gibi koşullar yer alıyor. Ayrıca adayların en az lise mezunu olmaları da gerekiyor (yurt dışında eğitim almış adayların denklik belgesi sunmaları gerekiyor). Başvurular internet üzerinden yapılıyor ve uygunluğu evrak kontrolü ile inceleniyor. Onaylanan adaylar ise farklı aşamalardan geçerek değerlendirilecek.



thy personel alımı

Başvuru Süreci

THY personel alımı için başvurular, adayların internet sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtilmiştir. Başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu, online evrak kontrolü ile değerlendirilecektir. Ön evrak kontrolünden geçen adaylar, belgelerin asıllarının kontrol edileceği Evrak Kontrol aşamasına geçeceklerdir. Ardından, THY A.O Havacılık İngilizce sınavı, CRM Değerlendirmesi, Kurul Mülakatı, Simülatör Testi, Sağlık Kontrolü gibi çeşitli süreçlere katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu süreçler, uygun adayların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ