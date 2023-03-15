Herkesin beklediği o ilan duyuruldu! THY yeni personel avına çıktı: Şartları taşıyanlar yüksek maaşla işe başlayacak!

Türk Hava Yolları 2023 yılında da personel alımlarına devam ediyor. Son ilanlarına göre THY, Lise mezunu personel arayışında. Adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, hangi nitelikler aranıyor? İşte detaylar... THY personel alımı için adaylarda genel ve özel şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında adli sicil kaydı olmaması, disiplinsizlik nedeniyle önceki kuruluşlarından ayrılmamış olmak ve sağlık kontrollerinin tamamlanmış olması gibi koşullar yer alıyor. Ayrıca adayların en az lise mezunu olmaları da gerekiyor (yurt dışında eğitim almış adayların denklik belgesi sunmaları gerekiyor). Başvurular internet üzerinden yapılıyor ve uygunluğu evrak kontrolü ile inceleniyor. Onaylanan adaylar ise farklı aşamalardan geçerek değerlendirilecek.
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