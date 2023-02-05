Herkesin dolabında var: Bu ilaç erken bunamaya neden oluyor







MİLYONLARCA KİŞİNİN KULLANDIĞI İLAÇ SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR! BUNAMA RİSKİNİ YÜZDE 79 ARTIYOR







KATILIMCILAR 9 YIL BOYUNCA İZLENDİ

BAZI UYKU İLAÇLARININ RİSKİ DAHA FAZLA

İLAÇLARIN BİLİNÇLİ KULLANILMASI ÖNEMLİ

Çeşitli yan etkilerinin yanı sıra, çok sık kullanılan bazı ilaçların, yıllar içerisinde ortaya çıkabilecek bunama riskini arttırdığı tespit edilmeye çalışılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bazı ilaçların gündelik hayatta yaşadığımız problemleri ve hastalıkları gidermek için kullanıldığı bilinmesine rağmen, bu ilaçların kullanımı sırasında yan etkileri ortaya çıkma olasılığı bulunmaktadır.Yeni yayınlanan bir çalışma, regüler olarak popüler bir ilaç kullanmanın bunama riskini yüzde 79 oranında arttırabileceğini ortaya koyuyor. Covid pandemisinden bu yana uyku sorunu yaşayan insanların sayısı arttığından, uyku ilaçları bu sorunu hızlı bir şekilde çözmek için tercih edilmektedir. Ancak, Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu ilaçları almadan önce iki kez düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Çalışma, uyku ilaçlarını kullanan kişilerin bunama riskinin yüzde 79 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.Araştırma ekibi, bunaması olmayan yaklaşık 3.000 yaşlı yetişkine bakarak bu yüksek riski açıklayan faktörler olabileceğini, ilacın türü ve miktarının bunun ile bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı. Bu kohort, Sağlık, Yaşlanma ve Vücut Bileşimi çalışmasına kaydolup ortalama dokuz yıllık bir süre boyunca izlendi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 42'si siyahi, yüzde 58'i beyazdı. Çalışmanın süresince, yüzde 20'si bunama durumunu geliştirmeye devam etti. Araştırma, "sık sık" veya "neredeyse her zaman" uyku ilaçları alan beyaz katılımcıların, "hiç" veya "nadiren" kullananlara kıyasla yüzde 79 daha yüksek demans gelişme olasılığına sahip olduğunu gösterdi. Siyah katılımcılar arasında, uyku ilacı tüketimi çok daha düşük olsa da, sık kullanım da yüksek bir riskle ilişkiliydi.Farklılıklar, sosyo-ekonomik statüye bağlı olarak, herhangi bir katılımcı grubunun demansa daha alt düzeyde duyarlı olmasını sağlayabilir. Özellikle, yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip siyahi katılımcıların uyku ilaçlarına erişimine sahip olmaları, bunama risklerinin diğerlerinden daha yüksek olmasına neden olabilir. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik durumların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.Araştırma ekibi, beyaz insanların siyahilerle karşılaştırıldığında uyku hapı alma olasılığının üç kat daha fazla olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, ekip şimdi, uyku ilaçlarının bilişsel riskleri veya ödülleri ve ırkın oynayabileceği rol hakkında netlik sağlamaya yardımcı olabilecek daha fazla çalışmanın yapılmasını umut ediyor. Ancak, uyku bozukluğu olan hastaların, ilaç kullanmadan önce gerekli tedbirleri almalarının zorunlu olduğunu belirten Leng, bu noktaya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır."İlk olarak, hastaların ne tür uyku sorunlarıyla uğraştıklarını belirlemek önemlidir. Uykusuzluk teşhisi konulursa, bilişsel davranışçı terapi (CBT) ile ilk basamak tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi kullanılacaksa, melatonin güvenli bir seçenek olabilir ancak sağlık üzerindeki uzun vadeli etkisinin anlaşılması için daha fazla kanıt gerekecektir."