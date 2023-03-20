Herkesin elinden düşürmediği iPhone 11 Carrefour'da indirimde! Bu fırsatı kaçıran hayata küsecek: İşte yepyeni fiyatı













iPhone 11 Tasarımı ve Ekranı

CARREFOUR'DA IPHONE 11 KAÇ TL OLACAK?

Carrefour, cep telefonu kampanyalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göz bebeği amiral gemisi iPhone 11 için Carrefoursa Kart'a Özel %15 indirim fırsatı sunuyor. Hayallerinizin gerçekleşmesi için beklemeyin, Carrefour'un bomba kampanyasıyla şimdi iPhone 11'e sahip olma zamanı geldi!17 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren kampanya detaylarına gelince; Carrefoursa Kart sahipleri iPhone 11 satın aldıklarında %15 indirim avantajından yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında iPhone 11'in fiyatı 6.849 TL yerine 5.822 TL olacak.Kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, Carrefour mağazalarına giderek iPhone 11'i satın alırken Carrefoursa Kart'ınızı kullanmak. Ayrıca, internet üzerinden de Carrefour'un online mağazasından iPhone 11'i satın alabilirsiniz. Unutmayın, kampanya stoklarla sınırlıdır. Bu fırsatı kaçırmayın, Carrefour'un indirimli iPhone 11 kampanyasıyla hemen harekete geçin! 2017 yılında, Apple'ın üç yeni iPhone modelini aynı etkinlikte tanıtmıştı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone serisinde doğal bir ilerlemeyi temsil ederken, yepyeni iPhone X ise Face ID özelliği ve ana sayfa düğmesi olmayan tasarımıyla iPhone'un geleceğine dair bir fikir verdi. Geçtiğimiz yıl Apple, üç farklı model piyasaya sürerek iPhone X tasarımını üçe katladı. Bu, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın doğrudan halefleri olmadığı ve dolayısıyla çoğu kullanıcı için başlangıç noktası olarak hizmet etmeyeceği anlamına geliyordu. Aslında, Apple'ın adlandırma şeması, iPhone XR'nin bu başlangıç modeli olması gerektiğini öneriyor gibi görünüyor. Ancak iPhone XR, birçok kişi tarafından, pahalı bulunan iPhone XS ve iPhone XS Max'in yerine satın alınacak bir telefon olarak görüldü - kendi başına oldukça iyi bir telefon olsa da düşük çözünürlüklü ekranı nedeniyle eleştirildi. Apple, "S döngüsü" adını verdiği durgunluktan kurtuldu ve bu yıl iPhone serisini yeniden markalama fırsatı yakaladı. iPhone lansman etkinliğinde tanıtılan iPhone 11, geçen yılki iPhone XR'nin halefi olarak konumlandırıldı ve Apple yöneticileri, bu modeli çoğu kullanıcının varsayılan iPhone'u olarak görmeleri için yoğun bir şekilde tanıtmaya çalıştı. iPhone 11'in cazibesi, özellikle ABD ve Hindistan'da daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olmasıyla vurgulanıyor. Bu, geçen yılki iPhone serisine yönelik yapılan eleştirileri de hafifletiyor. iPhone 11, Hindistan pazarında Apple'ın çok ihtiyaç duyduğu başarıyı getirebilir mi? Bu sorunun cevabı için takipte kalın.Apple, iPhone 11'i iPhone XR ile hemen hemen aynı görünüme sahip tasarladı. İkisi de tamamen aynı boyutlarda (150.9 x 75.7 x 8.3mm) ve ağırlıkta (194g) ve doğrudan bakıldığında birbirleriyle karıştırılabiliyor. Ancak, arkadaki çift kamera kurulumu ve yeni renk kaplamaları iPhone 11'i diğer modellerden ayıran özellikler arasında yer alıyor. Ekranın çerçeveleri yine de göze çarpıyor ancak boyutları daha küçük ve dikkat dağıtacak kadar büyük değiller. Apple, iPhone 11'in camının bir kez daha "bir akıllı telefonun önü ve arka yüzündeki en sağlam cam" olduğunu ve alüminyum ve cam malzeme karışımından yapıldığını belirtiyor. Renkler söz konusu olduğunda, iPhone 11, iPhone XR'de mevcut olan sarı, siyah, beyaz ve (Ürün) kırmızı renklerine ek olarak, yeni mor ve yeşil renklerde de satışa sunulacak. Bu renklerin adları aynı olsa da, iPhone 11 kaplamaları, iPhone XR'den birkaç ton daha açık ve daha az parlak bir görünüm sunuyor. Tüm renk seçeneklerinde siyah çerçeveler kullanıldığı için, beyaz çerçevelerle yaşamak zorunda kalmadan gümüş ve altın renk çeşitlerini de seçebilirsiniz. iPhone 8 ve önceki modellerde olduğu gibi. Ayrıca, her taraftan öne doğru renk tonları geliyor ve bu da iPhone 11'in tasarımına biraz daha derinlik katıyor.16.999 TL'ye kampanyalı olarak satışa sunulacaktır.