Herkesin evinde var! Hemen çöpe atın resmen zehir saçıyor! Uzmanlar uyardı! Canını seven yemesin, çöpe atsın







BU BESİNLERDEN UZAK DURUN







SAĞLIK DOSTU BESİNLER

İnsanlar sağlıklarını koruyabilmek için hangi besinlerden uzak durmaları gerektiğini araştırıyor. Peki insanların sağlığını tehlikeye atan besinler hangileri? Hangi besinler sağlıklı? Uzman görüşleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzman isimler insanları sık sık uzak durması besinler konusunda uyarıyor. Son zamanlarda uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kolaylığı sebebiyle tercih edilen mısır gevreklerinin insan sağlığını tehlikeye attığı öğrenildi. Yabancı beslenme uzmanı Kavita Devgan mısır gevreklerinin insan sağlığına büyük zararlar verdiğini ileri sürdü. Yapılan araştırma kapsamında mısır gevreklerinin içinde yüzde 95 glifosat kalıntısı olduğu anlaşıldı. Glifosat olarak adlandırılan madde insanın hormonal sistemini bozan tehlikeli bir kimyasal madde olarak bilinmektedir. Mısır gevrekleri yağ oranı daha düşük olduğu için tercih ediliyor ancak içindeki tuz ve şeker oranı göz önüne alınmıyor. Bu tür mısır gevrekleri insanların kalp sağlığında büyük tehlikelere yol açıyor. İngiliz Kalp Vakfı tarafından yapılan araştırmalara göre mısır gevreklerinin kanser riskini de artırabileceği öğrenildi. Yine yapılan araştırmalara göre mısır gevrekleri içinde bulunan ilave şekerler karaciğer hastalıklarını da tetikliyor. İnsan sağlığını çok fazla tehlikeye atan besinler şu şekilde sıralandı; işlenen etler, bol yağda kızartılan besinler, tatlandırıcılar, paketli besinler, margarin, şekerleme, jelibon, tavuk nugget gibi ürünler, beyaz şeker, beyaz un, dondurulan gıdalar, kahvaltılık mısır gevrekleri, kuru meyveler.Yapılan uzman araştırmalarına göre kefir, muz, domates, ceviz, yoğurt, badem, sarımsak, kimyon, zeytinyağı, bal kabağı, ıspanak, yeşil mercimek, pazı, mantar, tarçın, kinoa, keten tohumu, yumurta, avakado, kara lahana, brokoli, karnabahar, ton balığı, tavuk, rezene, lahana, buğday, zerdeçal tüketimi insanların sağlığı açısından epey güvenilir besinler olarak biliniyor.