Herkesin gözdesi TOGG'a ÖTV ayarı! Fiyatlar değişiyor: Sipariş şartları netleşti!













TOGG’UN MATRAHI 1 MİLYONU AŞMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR!

TOGG İÇİN GERİ SAYIM!

ÖTV indirim güncellemesi başlamadan hemen önce yerli otomobil ele geçirildi. Elektrikli araçlar için ÖTV güncellemesi. Yeni güncelleme, vergi matrahını 700.000 TL'den 1.250.000 milyon TL'ye, 160 kW altı için yükseltti.Değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760) uyarınca yapılmış ve yenilenmenin ardından Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bekleyen otomobil tutkunlarının endişelerinden biri de TOGG vergi sistemi ile nasıl başa çıkılacağı oldu. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yerli otomobil TOGG ile ilgili ÖTV düzenlemesinin nasıl olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Erol Şahin'in ifadesinde; "Yerli araçlarda vergi sistemi TOGG için düzenleniyor. TOGG çıkış tarihinde ÖTV düzenlemesinin yeniden yürürlüğe gireceği daha önce duyurulmuştu. TOGG en önemli yerli otomobil sınıfında start almak üzere. KW 160 geçemeyenlerde %70, geçenlerde %80’lik bir artış olacak.Yerli üretim TOGG'un lansmanına sayılı günler kala dikkat çeken konulardan biri de ÖTV düzenlemesi oldu. İşin en garip yanlarından biri de yerli otomobil tabanının ne kadar büyüyebileceği. Bu ilginç konuya yorum yapan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, TOGG matrahının 1 milyonu geçeceğini düşünmediğini söyledi. Bu arada Çin'den yapılan ithalata ek yüzde 20 zam uygulandığı bildirildi. Sonuç olarak, Çin menşeli ithal araçlara yüzde 20 vergi artışları uygulanacak. Yüzde 20 Ek vergi tarifesinin ardından Çin menşeli araçlara uygulanan vergi %50'ye ulaştı.Otomotiv dünyasındaki ÖTV güncellemelerinden bahsedecek olursak, TOGG'un rekabette öne geçmesi için geri sayım başladı diyebiliriz. Hızlı şarj özelliğine sahip TOGG'un performansını artırmak için tüm teknik donanımlar kullanılıyor. TOGG için geri sayım başladı. TOGG, ilk olarak SUV ve sedan versiyonlarında karşımıza çıkacak.