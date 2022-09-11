Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!













Oğlu İçin Her Şeyini Ortaya Koydu!

Havva Öztel, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu. Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı. Havva Öztel son olarak seslendirdiği ‘Uyan Alim’ adlı türküyle gündeme damgasını vurdu. Söylediği türkünün genç yaşta hayatını kaybeden kardeşi Sinan ÖZtel’i hatırlattığını vurgulayan Havva Öztel, kendisini dinleyenlerin yüreklerini dağladı.Aleyna Tilki’nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkatleri üzerine çeken annesi Havva Öztel bu sefer de takiplerini ağlatmayı başardı. Arabeskin kraliçesi olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel şarkıcı olmaya karar vermesinin ardından sesinin güzelliği ile herkesin beğenisini topladı.Havva Öztel, kardeşi Sinan Öztel’in geçrimiş olduğu rahatsızlığı yüzünden uzun seneler bitkisel hayata girerek annesi Saime Öztel’in oğlu için büyük bir mücadele verdiğini paylaşmıştı. Havva Öztel, bu sefer de kaybettiği kardeşi için türkü söyledi ve kendisini dinleyenlere derin bir üzüntü yaşattı.Saime Öztel, oğlu Sinan için verdiği mücadelelerin sonucunda onu kaybetmesinin ardından bu tür hastalar için bakım merkezi açmak istedi. Bunun için evini ve arabasını satan ÖZtel, o dönemin parasıyla yaklaşık olarak 2 milyon TL tutarında bir parayla Üsküdar’da oğlunun adını taşıyan Sinan Yaşam Bakım Merkezi’ni kurdu. Fakat oğluna ve oğlu gibi hastalara bir umut ışığı olabileceğini düşünen Öztel, ruhsat alamayınca kurduğu bakım merkezini yine insanlara fayda sağlayabilmek için kız yurduna dönüştürdü.