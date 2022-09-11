MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 20:23

Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!

Aleyna Tilki’nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel bu sefer de takipçilerini ağlattı. Arabeskin Kraliçesi olmaya geliyor yorumları yapılan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel şarkıcı olmaya karar vermiş ve sesinin güzelliği ile herkesin beğenisini almıştı. Bu sefer de Havva Öztel kardeşi Sinan Öztel’in geçirdiği hastalık yüzünden uzun yıllardır bitkisel hayatta kalmış ve annesi Saime Öztel oğlu için uzun yıllar mücadele vermişti. İşte Havva Öztel’in duygu yüklü o anları…

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 20:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!


Havva Öztel, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu. Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Havva Öztel son olarak seslendirdiği  ‘Uyan Alim’ adlı türküyle gündeme damgasını vurdu. Söylediği türkünün genç yaşta hayatını kaybeden kardeşi Sinan ÖZtel’i hatırlattığını vurgulayan Havva Öztel, kendisini dinleyenlerin yüreklerini dağladı.



Havva Öztel

Aleyna Tilki’nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkatleri üzerine çeken annesi Havva Öztel bu sefer de takiplerini ağlatmayı başardı.

Arabeskin kraliçesi olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel şarkıcı olmaya karar vermesinin ardından sesinin güzelliği ile herkesin beğenisini topladı.

Havva Öztel

Havva Öztel, kardeşi Sinan Öztel’in geçrimiş olduğu rahatsızlığı yüzünden uzun seneler bitkisel hayata girerek annesi Saime Öztel’in oğlu için büyük bir mücadele verdiğini paylaşmıştı. Havva Öztel, bu sefer de kaybettiği kardeşi için türkü söyledi ve kendisini dinleyenlere derin bir üzüntü yaşattı.

Havva Öztel

Oğlu İçin Her Şeyini Ortaya Koydu!

Saime Öztel, oğlu Sinan için verdiği mücadelelerin sonucunda onu kaybetmesinin ardından bu tür hastalar için bakım merkezi açmak istedi. Bunun için evini ve arabasını satan ÖZtel, o dönemin parasıyla yaklaşık olarak 2 milyon TL tutarında bir parayla Üsküdar’da oğlunun adını taşıyan Sinan Yaşam Bakım Merkezi’ni kurdu. Fakat oğluna ve oğlu gibi hastalara bir umut ışığı olabileceğini düşünen Öztel, ruhsat alamayınca kurduğu bakım merkezini yine insanlara fayda sağlayabilmek için kız yurduna dönüştürdü.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Gören herkesin ağzını açık bıraktı! Berrak Tüzünataç'ın film için çıplak pozları sosyal medyayı ateşe verdi!
Gören herkesin ağzını açık bıraktı! Berrak Tüzünataç'ın film için çıplak pozları sosyal medyayı ateşe verdi!
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile birlikte aynı mekanda sahne aldı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile birlikte aynı mekanda sahne aldı
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Son Haberler
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru...
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o...
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar!...
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen...
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu...
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor!...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı...
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'