Herşey bitti şimdi de VİP tuvalet çıktı... Bu tuvalete girmek tam 25 TL! AVM'de birçok ücretsiz tuvalet varken müşterisi bile var!







"EVDEKİ TUVALETTEN TEMİZ"







400 TL AYLIK ABONMAN ÜCRETİ BİLE BULUNUYOR

DAİMİ MÜŞTERİLERİ BİLE VAR

Florya'daki bir alışveriş merkezinde hizmet veren VIP tuvalet, fiyatıyla herkesi şaşırttı. 6 yıl önce 1,5 liraya açılan tuvaletin fiyatı, Hollandalı bir şirket tarafından yönetildiği için Avrupa'da 200 şubesi bulunması sebebiyle yükseltilerek 25 liraya çıkarıldı.İşletmeci Sacettin Gür, "Evdekinden daha temiz tuvalet" iddiasıyla yola çıktıklarını ve yüksek fiyatın lüks malzemeler kullanılmasından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, alışveriş merkezi çalışanları da VIP tuvaleti aylık 400 lira abonelik ücreti ödeyerek kullanabiliyorlar. Ücretsiz tuvaletlerin de bulunduğu AVM'de 25 liraya VIP tuvaleti tercih edenlerin varlığı dikkat çekiyor. Florya'da yer alan bir alışveriş merkezinde, müşterilere VİP hizmet sunan tuvalet, 2015 yılında Hollandalı bir şirket tarafından açılmıştır. Tuvaletin lüks hizmet konsepti ile işletildiği ve Türkiye'de tek şubesinin bulunduğu belirtilmektedir. Kadın tuvaletinde özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta yer almaktadır. İlk açıldığı zaman 1.5 TL ücret talep edilen VİP tuvaletin yeni ücreti ise 25 TL olmuştur.Bebeklere özel olarak tasarlanan bölümün kullanım ücreti ise 50 TL iken, alışveriş merkezi çalışanları aylık 400 TL abonelik ücreti ödeyerek VİP tuvaleti kullanabilmektedirler. İşletmeci Sacettin Gür, "Evdekinden daha temiz tuvalet" ilkesiyle yola çıktıklarını ve buranın sadece bir tuvalet olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.Temizlik ve hijyen isteyen müşterilerin kendilerini tercih ettiğini ve burada sunulan özellikler sayesinde birçok müşterisinin devamlı olarak geldiğini ifade etmektedir. İşletmenin amacının, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu belirtirken, tuvaletlerinin her kullanımdan sonra özel ürünlerle temizlendiğini, kullanılan peçetelerin ve sabunların birinci sınıf ve kaliteli olduğunu, muslukların özel olarak tasarlandığını ve su tasarruflu olduğunu söylemektedir. Ayrıca, kadınların kullanacağı özel makyaj alanları, ses izolasyonlu kabinler, özel tasarlanmış pisuarlar ve temassız sistemle çalışan bir tuvaletin bulunduğunu da belirtmektedir. İşletmeci Sacettin Gür, müşterilerin burayı tercih etmelerinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederken, işlerini doğru yapmaya önem verdiklerini ve müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulamaktadır.