HES barajında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tepekışla HES barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Balıkçıların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde gerçekleştirilen araştırmada 31 Ağustos'ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ.K.'ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.