YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:53

Hesaba kazara yatırılan paranın harcanması suç mu? Hesaba yanlışlıkla yatırılan para hakkında yapılması gerekenler

Bir hesaba yanlışlıkla aktarılan parayı harcamak suç mu? Biri yanlışlıkla bizim hesabımıza para yatırırsa ve biz bunu kazara ve kasıtsız olarak harcarsak suç mu işliyoruz? Bir hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suç mu yoksa artık bizim olduğunu bilerek, sokakta bulunan para gibi herhangi bir sorumluluk olmadan harcanabilir mi? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde…

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:53
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Hesaba kazara yatırılan paranın harcanması suç mu? Hesaba yanlışlıkla yatırılan para hakkında yapılması gerekenler


Bir hesaba yanlışlıkla aktarılan parayı harcamak suç mu? Biri yanlışlıkla bizim hesabımıza para yatırırsa ve biz bunu kazara ve kasıtsız olarak harcarsak suç mu işliyoruz? Bir hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suç mu yoksa artık bizim olduğunu bilerek, sokakta bulunan para gibi herhangi bir sorumluluk olmadan harcanabilir mi? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde…

Hesaba Nasıl Yanlışlıkla Para Yatar?

Günümüzde her işlemin elektronik ve dijital bir bileşeni vardır. Elden ele transferlerin yerini banka havaleleri ve banka havaleleri alıyor. Bu elektronik işlemlerde, paranın gönderildiği hesabın hesap bilgilerindeki bir hata nedeniyle küçük bir ihtimal olsa da başkasının banka hesabına para yatırılabilir. Bu durumda paranın nasıl yanlışlıkla hesaba yatırıldığı ile ilgili birkaç cümleye daha ihtiyaç duyulmaktadır.



EFT işleminde girilen IBAN bilgisine yanlış numara girer ve doğrulama yapmadan havaleyi onaylarsanız, göndermek istediğiniz kişinin yerine başka birinin hesabı gönderilecektir. Suç olduğunu düşünmeyen birine gönderilen para, hesaptaki para anında harcanabildiğinde ve büyük bir karışıklık çıkabiliyor.

Bankacılık işlemleri yapılırken son derece dikkatli olunması gerektiğinin üzücü bir göstergesi olan ve karşı tarafa yanlışlıkla bir hesapta para harcamanın suç olduğunu düşündüren bu tür durumlar suç olabilir.

Yanlışlıkla hesaba para yatırmanın masum olduğuna inanıyoruz, hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suçsuz kabul edilmelidir. Sonuçta, bilinçli bir art niyet yoktur.

Hesaba Yanlışlıkla Para Yatırılırsa Harcanabilir Mi?

Sokakta yürürken önlerinde bir cüzdan, bir yığın para veya birkaç banknot görebilirler. O paranın harcanıp harcanmaması tamamen onu bulan kişinin vicdanına ve ahlaki değerlerine bağlıdır. Kimisi bulduğu paranın sahibini bulmaya çalışırken kimisi de cebine atıp miras olarak kabul edip harcayabilir.

Farklı bir bakış açısıyla bu durum gibi hesaba yanlışlıkla para yatırılırsa harcanıp harcanmayacağı sorusu, yolda bulunan paradan biraz farklıdır. Hesaba yanlışlıkla yatırılan paranın sahibinin izini sürmeye gerek yoktur, çünkü banka ekstresi paranın hesaba neden, ne zaman ve kim tarafından yatırıldığını gösterir.

Çok kötü niyetli biri değilse, hesaba yanlış parayı gönderen kişi banka ile iletişime geçerek durumu anlatabilir ve paranın göndericinin hesabına iade edilmesini isteyebilir. Bunu bilmeden harcamışsa, ancak banka tarafından durum bildirildiğinde samimi ise, iade edilecek tutarı hesaba yatırabilir.

İnsanların niyetlerinin ve ahlaki değerlerinin ölçülemeyeceği düşünülürse, bir hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suç mudur sorusunun cevabı suç olmaz ama ahlaki de değildir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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