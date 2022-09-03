Hesaba kazara yatırılan paranın harcanması suç mu? Hesaba yanlışlıkla yatırılan para hakkında yapılması gerekenler

Bir hesaba yanlışlıkla aktarılan parayı harcamak suç mu? Biri yanlışlıkla bizim hesabımıza para yatırırsa ve biz bunu kazara ve kasıtsız olarak harcarsak suç mu işliyoruz? Bir hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suç mu yoksa artık bizim olduğunu bilerek, sokakta bulunan para gibi herhangi bir sorumluluk olmadan harcanabilir mi? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde…
Hesaba Nasıl Yanlışlıkla Para Yatar?Günümüzde her işlemin elektronik ve dijital bir bileşeni vardır. Elden ele transferlerin yerini banka havaleleri ve banka havaleleri alıyor. Bu elektronik işlemlerde, paranın gönderildiği hesabın hesap bilgilerindeki bir hata nedeniyle küçük bir ihtimal olsa da başkasının banka hesabına para yatırılabilir. Bu durumda paranın nasıl yanlışlıkla hesaba yatırıldığı ile ilgili birkaç cümleye daha ihtiyaç duyulmaktadır.
EFT işleminde girilen IBAN bilgisine yanlış numara girer ve doğrulama yapmadan havaleyi onaylarsanız, göndermek istediğiniz kişinin yerine başka birinin hesabı gönderilecektir. Suç olduğunu düşünmeyen birine gönderilen para, hesaptaki para anında harcanabildiğinde ve büyük bir karışıklık çıkabiliyor. Bankacılık işlemleri yapılırken son derece dikkatli olunması gerektiğinin üzücü bir göstergesi olan ve karşı tarafa yanlışlıkla bir hesapta para harcamanın suç olduğunu düşündüren bu tür durumlar suç olabilir. Yanlışlıkla hesaba para yatırmanın masum olduğuna inanıyoruz, hesaba yanlışlıkla yatırılan parayı harcamak suçsuz kabul edilmelidir. Sonuçta, bilinçli bir art niyet yoktur.