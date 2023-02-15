Hesabınıza para yatırılmış olabilir! Emekliler, memurlar hemen kontrol edin: Devletten duyuru yapıldı! Kahramanmaraş depreminin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi. Tüm Türkiye kenetlenerek depremzedeler için yardım kampanyalarına girişti. Binlerce tır yardım bölgesine gönderildi. Depremzedelerin yanında olan halka devletten de haber var. Ödemeler erkenden olacak. Hesaplarınızı kontrol edin! İşte detaylar...
Finans
15 Şubat 2023 - 09:45
Hesabınıza para yatırılmış olabilir! Emekliler, memurlar hemen kontrol edin: Devletten duyuru yapıldı!
Devletten duyuru yapıldı! Kahramanmaraş depreminin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi. Tüm Türkiye kenetlenerek depremzedeler için yardım kampanyalarına girişti. Binlerce tır yardım bölgesine gönderildi. Depremzedelerin yanında olan halka devletten de haber var. Ödemeler erkenden olacak. Hesaplarınızı kontrol edin! İşte detaylar...
Finans
15 Şubat 2023 - 09:45