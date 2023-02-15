Finans
15 Şubat 2023 - 09:45

Hesabınıza para yatırılmış olabilir! Emekliler, memurlar hemen kontrol edin: Devletten duyuru yapıldı!

Devletten duyuru yapıldı! Kahramanmaraş depreminin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi. Tüm Türkiye kenetlenerek depremzedeler için yardım kampanyalarına girişti. Binlerce tır yardım bölgesine gönderildi. Depremzedelerin yanında olan halka devletten de haber var. Ödemeler erkenden olacak. Hesaplarınızı kontrol edin! İşte detaylar...

Finans
15 Şubat 2023 - 09:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hesabınıza para yatırılmış olabilir! Emekliler, memurlar hemen kontrol edin: Devletten duyuru yapıldı!
TAKİP ETTAKİP ET


Hesabınıza para yatırılmış olabilir! Emekliler, memurlar hemen kontrol edin: Devletten duyuru yapıldı! Kahramanmaraş depreminin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi. Tüm Türkiye kenetlenerek depremzedeler için yardım kampanyalarına girişti. Binlerce tır yardım bölgesine gönderildi. Depremzedelerin yanında olan halka devletten de haber var. Ödemeler erkenden olacak. Hesaplarınızı kontrol edin! İşte detaylar...

para

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NEDENİYLE ÖDEMELER ERKENDEN OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ödemelerin erkende olacağını açıkladı. Memur maaşları 4 gün önceden yatırıldı. Herkes hesaplarını kontrol etsin. Maaşların ayın 15'inde yatırılması beklenirken Kahramanmaraş depremi nedeniyle dört gün öncesinden yatırılmaya başlandı.  Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremi 10 ili etkisi altına almıştı. Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep illerini etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle tüm ülkece ulusal yas ilan edilmişti. Yardım etmek isteyenler için maaşların 4 gün erken yatırılacağı bilgisi verildi. Bu sayede yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını yapabilecekler. Maaşlarını erkenden alan memurlar için en az 100 TL yardımda bulunulması istenildi. 



EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ