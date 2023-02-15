Hesabınızı hemen kontrol edin! IBAN'ınız para dolup taşacak: Son tarih açıklandı!

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok özel banka gibi Denizbank da kredi kampanyaları sunuyor. Güncel İhtiyaç Kredisi kampanyasında bireyler gelir belgesiz 70.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Ödemeler 24 ay boyunca başvuru sahibinin IBAN numarasına yapılıyor. Denizbank'ın kampanyası banka şubeleri aracılığıyla başvuran herkese açık ve Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Bu girişim, zorlu ekonomik dönemlerde ihtiyaç sahibi olabilecek kişilere kredi imkanı sağlıyor.
Başvuru yapmak isteyenler, mobil cihazları üzerinden bireysel kredi başvurusu yaparak uygun olup olmadıklarını hızlıca öğrenebilir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonu numaraları üzerinden gönderecekleri başvuru ile 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde sonucu öğrenebilir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
- 18 yaşından büyük olmaları
- Yüksek kredi notuna sahip olmaları gerekiyor.