Kredi
15 Şubat 2023 - 08:30

Hesabınızı hemen kontrol edin! IBAN'ınız para dolup taşacak: Son tarih açıklandı!

Denizbank, güncel ihtiyaç kredisi kampanyasında, gelir belgesiz 70.000 TL'ye kadar ödeme alınabiliyor

Kredi
15 Şubat 2023 - 08:30
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Hesabınızı hemen kontrol edin! IBAN'ınız para dolup taşacak: Son tarih açıklandı!
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Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok özel banka gibi Denizbank da kredi kampanyaları sunuyor. Güncel İhtiyaç Kredisi kampanyasında bireyler gelir belgesiz 70.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Ödemeler 24 ay boyunca başvuru sahibinin IBAN numarasına yapılıyor. Denizbank'ın kampanyası banka şubeleri aracılığıyla başvuran herkese açık ve Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Bu girişim, zorlu ekonomik dönemlerde ihtiyaç sahibi olabilecek kişilere kredi imkanı sağlıyor.

 



denizbank

 

Başvuru yapmak isteyenler, mobil cihazları üzerinden bireysel kredi başvurusu yaparak uygun olup olmadıklarını hızlıca öğrenebilir.  Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonu numaraları üzerinden gönderecekleri başvuru ile 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde sonucu öğrenebilir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları 
  • 18 yaşından büyük olmaları
  • Yüksek kredi notuna sahip olmaları gerekiyor. 
 

Denizbank'ın SMS yoluyla başlattığı kredi kampanyasına katılmak için doğum tarihlerinin; gün, ay ve yıl olarak yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra cep telefonu numaralarını 3280 numarasına göndererek başvuruda bulunabilir. Kredi başvurusunun onaylanması halinde en yakın banka şubesine giderek işlemler tamamlanabilir. Denizbank hesabı olanlar ise Denizbank mobil uygulaması üzerinden 7/24 SMS göndermeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Sunulan kredi tutarı 70000 TL'dir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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