Hesap açma derdi yok! Dev destek ile 15.000 TL her haneye ödenecek: Şartlar sıralandı!







YILLIK 24 BİN KİRA, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI







ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASIYLA ZİRAAT BANKASI'NDAN

ÖDEMELER NASIL ALINIR?

Devlet, afetzedeler için taşınma ve barınma desteği sağlıyor. Kiracılara aylık 2 bin TL, ev sahiplerine ise 5 bin TL verilecek. Ayrıca, taşınma masraflarını karşılamak için 15 bin TL'ye kadar destek sunulacak. Bu yardımlar için herhangi bir kontrat veya hesap açma işlemi gerekmeyecek. Detaylar ve başvuru süreci hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.Depremzedelere yapılan yardım miktarı arttı! Yapılan duyuruya göre, depremzedelere 10 bin TL'lik nakdi yardımın yanı sıra 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Yıkılan veya hasarlı konutları olan ailelere 12 ay boyunca aylık 5 bin TL kira yardımı yapılacak. Kiracılar ise aylık 2 bin TL kira yardımından faydalanabilecekler. Yıllık olarak, kiracılara 24 bin TL, ev sahiplerine ise 60 bin TL yardım yapılacak. Kira kontratı bulunması zorunlu olmayacak ve apartman görevlileri de yardımdan faydalanabilecekler. Hisseli konutlarda ise destek ödemesi sadece hasarlı dairede ikamet eden kişiye yapılacak.Afetzedeler için sağlanan yardım kapsamında, anne-babasına ait konutlarda yaşayan evli afetzedeler ve bekâr olanlar da dahil olmak üzere, aile büyüklerine ait konutlarda yaşayanlar da kira yardımından yararlanabilecek. Ayrıca, ikametgahlarının teyidinin ardından, ikamet adresleri farklı olan depremzedeler de destek ödemelerinden faydalanabilecekler. Kiralık ev yerine konteyner talebi olanlar ise sadece taşınma yardımı olarak 15 bin TL alabilecekler. Yıllık olarak ise 24 bin TL barınma ve 15 bin TL taşınma desteği sunulacaktır.Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek olan destek ödemeleri için hesap açtırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Depremzedeler, T.C. kimlik numaralarıyla ödemelerini alabileceklerdir.