Hesap açma derdi yok! Dev destek ile 15.000 TL her haneye ödenecek: Şartlar sıralandı!

Devlet, afetzedeler için taşınma ve barınma desteği sağlıyor. Kiracılara aylık 2 bin TL, ev sahiplerine ise 5 bin TL verilecek. Ayrıca, taşınma masraflarını karşılamak için 15 bin TL'ye kadar destek sunulacak. Bu yardımlar için herhangi bir kontrat veya hesap açma işlemi gerekmeyecek. Detaylar ve başvuru süreci hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.
YILLIK 24 BİN KİRA, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI
Depremzedelere yapılan yardım miktarı arttı! Yapılan duyuruya göre, depremzedelere 10 bin TL'lik nakdi yardımın yanı sıra 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Yıkılan veya hasarlı konutları olan ailelere 12 ay boyunca aylık 5 bin TL kira yardımı yapılacak. Kiracılar ise aylık 2 bin TL kira yardımından faydalanabilecekler. Yıllık olarak, kiracılara 24 bin TL, ev sahiplerine ise 60 bin TL yardım yapılacak. Kira kontratı bulunması zorunlu olmayacak ve apartman görevlileri de yardımdan faydalanabilecekler. Hisseli konutlarda ise destek ödemesi sadece hasarlı dairede ikamet eden kişiye yapılacak.