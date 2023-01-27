Hesaplarınızı kontrol edin! 972 milyon 333 bin TL tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderildi







DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINA AKTARILDI







Çiftçilerin bir süredir merakla bekledikleri tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal yardım paralarının bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.Bakan Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ödemelerin bugün itibariyle başlatıldığını belirterek paylaşımında 972 milyon 333 bin TL tutarındaki destek ödeneklerinin bugünden itibaren çiftçilerin banka hesaplarına aktarıldığını söyledi.