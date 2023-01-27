GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 15:04

Hesaplarınızı kontrol edin! 972 milyon 333 bin TL tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hükümetin çiftçiler için hazırladığı 972 milyon 333 bin TL tutarında tarımsal yardımın ödemelerine başlanıldığını açıkladı.

GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 15:04
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Hesaplarınızı kontrol edin! 972 milyon 333 bin TL tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderildi


Çiftçilerin bir süredir merakla bekledikleri tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal yardım paralarının bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

972 milyon 333 bin TL tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderildi

DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİN HESAPLARINA AKTARILDI



Bakan Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ödemelerin bugün itibariyle başlatıldığını belirterek paylaşımında 972 milyon 333 bin TL tutarındaki destek ödeneklerinin bugünden itibaren çiftçilerin banka hesaplarına aktarıldığını söyledi.

972 milyon 333 bin TL tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara gönderildi

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