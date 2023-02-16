Hesaplarınızı kontrol edin! Ödemeler başladı... Aile Bakanlığı 4.336 TL yatıracak













Aile Bakanlığı, evde bakım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda vatandaşlara 4.336 TL'lik ödeme başlattı. Bakanlık, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti veren kişilerin maaşlarını ödemeye başladı. Ancak evde bakım ücreti alan vatandaşların bazı işlemleri yapması zorunlu. Ödemeyi teyit etmeli ve hak ettikleri miktarı aldıklarından emin olmak için maaşlarını sorgulamalı. Evde bakım ödemeleri yıllık olarak değişebiliyor. Ödeme süreci genellikle her ayın 15'inde başlar ve ay sonuna kadar devam eder.Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğini kontrol etmek için vatandaşlar e-Devlet hizmetlerini kullanabilirler. TC kimlik numarası ve şifreleri ile e-devlet'e giriş yaparak arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazabilir. Bir sonraki sayfada evde bakım maaşlarının detayları görebilirler.