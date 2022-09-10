Heybeliada ormanlarını moloz çöplüğüne çevirdiler













İstanbul'un turizm mekanlarından Heybeliada, moloz ve atık tehlikesiyle karşı karşıya. Adanın ormanları hafriyat kamyonlarının yasaya aykırı şekilde gece vakti döktüğü moloz ve diğer çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Dökülen ve zaman içinde artan moloz yığınları, adadaki ormanlık alanın bir bölümüne yayıldı. Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yüklenicilerin molozları gece yarısı Heybeliada'daki ormanlık alana döktükleri iddia edildi. Öte yandan, ormanlık alana dökülen ve küçük çaplı dağların oluştuğu moloz ve atık yığınları ile kamyonların atıkları dökerken geride bıraktığı zarar kameraya yansıdı.Ormanlık alanda moloz yığınlarına şahit olan Adalılardan Hanefi Durul Bido, “Ormanda gezerken okulların arka bölgesinde orman yoluna moloz döküldüğünü gördük. Bunun için de gerekli yerlere ve sosyal medyaya yazılar yazdık. Bu molozların orman yollarına dökülmesi doğru bir işlem değil. Çünkü bu işlemi yapan müteahhidin bunları İstanbul'a, anakaraya yollaması gerekiyor. Fakat herhalde bunun masrafından kaçıldığı için molozlar orman yollarına yayılmış. Bunun da orman için büyük zararları var. Bunu yaparken de bir kısım ağaçlara ufak tefek zararlar verilmiş. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bugün ufak bir yere dökülmüş, beş-altı kamyonluk bir şey ancak yarın adanın diğer orman yollarında da böyle bir işlem yapılırsa burada bir doğa katliamı olacağını düşünüyoruz. Bunun yapılmaması için gerekli kurumları, kuruluşları uyarma görevimizi iletmek isteriz. Kimler tarafından döküldüğünü bilemiyorum. Ama genelde bu yolla işlerin müteahhitler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama kimdir, nedir? O konuda bir bilgimiz yok” dedi.