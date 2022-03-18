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18 Mart 2022 - 17:28

Heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

SPOR
18 Mart 2022 - 17:28
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Heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura ile Devler Ligi'nde son 8 takım arasında oynanacak. Gerçekleşecek karşılaşmaların sonuçlarına göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Heyecanla beklenen maçlarda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.




Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:



Chelsea - Real Madrid
Villareal - Bayern Münih
Benfica – Liverpool
Manchester City - Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:
Manchester City - Atletico Madrid / Chelsea - Real Madrid
Benfica - Liverpool / Villarreal - Bayern Münih

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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