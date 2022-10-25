GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 16:47

Heyecanla beklenen güneş tutulmasından ilk görüntüleré Güneş ay ile buluşması büyüledi

Tüm dünyanın merakla beklediği güneş tutulması gerçekleşti. Ülkemizden de görülebilen güneş tutulmasına ilişkin büyüleyici görüntüler paylaşıldı.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 16:47
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Heyecanla beklenen güneş tutulmasından ilk görüntüleré Güneş ay ile buluşması büyüledi


Uzun süredir beklenen güneş tutulması 25 Ekim günü gerçekleşti. Ülkemizin birçok bölgesinden gözlemlenebilen gök olayı, saat 12.40 itibarıyla başladı. Yılın son güneş tutulmasını çok sayıda kişi izledi. Yaklaşık 3 saat süren tutulmaya ilişkin görüntüler TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden yapılan canlı yayın ile yayınlandı.

Yılın en önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması için geri sayım başlamıştı. Bu tarihi ana tanık olmak isteyen kişiler tutulmayı en net şekilde izleyebilecekleri alanlara akın ettiler. Dünyanın birçok yerinden güneş tutulması tam anlamıyla görülebilirken, Türkiye’de ise parçalı güneş tutulması şeklinde izlendi.

Güneş tutulmasına ait görüntüler yayınlandı!



Güneş tutulması Türkiye saati ile saat 12.40 – 15.05 arasında gerçekleşti. Tutulmada güneşin yarısı ay tarafından örtüldü ve ortaya hilal şeklini anımsatan bir görüntü çıktı.

güneş tutulması

Türkiye’nin birçok yerinden izlenebilen parçalı güneş tutulması, çocuklar başta olmak üzere binlerce kişinin meraklı gözleri ardında gözlemlendi. Çıplak gözle güneşe bakmakta zorluk çeken vatandaşlar isli cam, kaynak makinesi gözlüğü ya da röntgen filmi kullanarak güneş tutulmasını anbean izledi.

Güneş tutulmasının en net görüldüğü yerlerden biri Bursa oldu. Bursa’da parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci okulları tarafından verilen özel gözlüklerle ve teleskop ile izledi. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne (GUHEM) gelen öğrenciler, heyecanlı bakışlarla parçalı güneş tutulmasını seyretti.

güneş tutulması

İşte 2022 yılının son güneş tutulmasından geriye kalan görüntüler:

Türkiye’de görülen tam güneş tutulması son olarak 28 Mart 2006 tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki tam tutulma ise 30 Nisan 2060 yılında gerçekleşecek. Fakat Türkiye’den izlenebilecek bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 2027 yılında gerçekleşecek.

güneş tutulması

25 Ekim günü meydana gelen güneş tutulması için deprem tedirginliği yaşanıyordu. 11 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan güneş tutulmasının ardından 17 ağustos depreminin yaşanması, yine bir deprem felaketi olabileceği korkusunu gündeme getirmişti. Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken konunun uzmanları ise güneş tutulması ile deprem arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını, 1999 yılında gerçekleşen deprem ve tutulmanın sadece tesadüf olduğunu dile getiriyor.

güneş tutulması

Aynı zamanda 25 Ekim güneş tutulmasının astrolojik etkileri olacağı ve dünya düzeninin bu tutulma sonrasında değişeceği de gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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