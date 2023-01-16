GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 17:16

Heyecanla beklenen Orta gelirlilere konut bugün başladı! Geliri az olan daha fazla desteği alacak! İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı sağlanıyor! Başvuru ücreti yok, acele edin!

Orta gelirli konut kampanyasına başvurusu an itibariyle hayata geçti. Başvuru ve kura yok. Bakan Nureddin Nebati ve Murat Kurum, Yeni Evim kampanyası için başvuruların bugün başladığını ve katılımcı bankalar da dahil olmak üzere kamu bankaları tarafından başvuru yapılabileceğini belirterek, "Yeni Evim Kampanyası" için başvurunun başlatıldığını açıkladı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 17:16
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Heyecanla beklenen Orta gelirlilere konut bugün başladı! Geliri az olan daha fazla desteği alacak! İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı sağlanıyor! Başvuru ücreti yok, acele edin!


Krediler 15 yıla kadar vade ve 0,69'dan başlayan faiz oranı ile sunulmaktadır. İlk aşamada, plan 100.000 aileyi ev sahibi yapmak.

Kampanya ile 81 ilde orta gelirlilerin ilk konutlarını piyasa koşullarına göre çok daha uygun vadelerle almaları amaçlanıyor.



İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya, diğer şehirlerde 2 milyon liraya kadar finansman sunulacak.

DEVLET KASTKILARIYLA ÖDEME KOLAYLIĞI

İlk 3 yıl devlet desteğiyle, ödeme gücü ve tüm kredi süresi boyunca hane halkı için yeterli satın alınabilirlik ile ilk aşamada 100.000 ailenin tamamı yeni bir eve sahip olmayı hedefliyor.

Kampanya, %0,69'dan başlayan faiz oranı, 15 yıl vade, %10 peşinat, hane gelirinin %30'unu geçmeyen geri ödeme oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sunuyor.

bireyler, 81 ilçede söz konusu finansman modeli ile daire, belli bir hızla tamamlanan ve inşaatı devam eden konutlar ile bankalarla garanti sözleşmesi imzalamış yeni projelere sahip olabiliyor.

yeni evim kampanyası

BİR YIL İKAMET ŞARTI VAR

Programdan yararlanan eşlerin yukarıdaki konut sahibi olmaması ve son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Alınan ev 5 yıl satılmaz, yeni alınan evin bir yıllık kullanım süresi vardır.

Kampanyadan 18 yaşını doldurmuş ve banka kredisi izni olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

İLK ETAPTA 100.000 KONUT SATIŞ PLANI VAR

Kampanya kapsamında ilk etapta 100.000 konutun satılması planlanıyor. Daire bedelinin %10'u peşin ödenir ve dileyen daha fazlasını ödeyebilir.

Emlak Konut, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ve Türkiye Müteahhit Birliği’ne ait firmaların ürettikleri projeler ile 81 ilin tamamında üretilen irili ufaklı tüm konut projeleri uygun görülmesi halinde bu sürece dahil edilecek.

yeni evim kampanyası

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşların o şehirde bir yıl ikamet etmesi gerekiyor. Bu koşul diğer illerde geçerli değildir.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

Proje internet sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar başvurabiliyor.

Projeden yararlanmak isteyenler tüm detayları yenievimkampanyasi.com.tr adresinden bulabilirler.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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