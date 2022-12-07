Heyecanla beklenen program Kısmetse Olur’un yarışmacıları açıklandı







Yeni fragman ile yarışmacılar açıklandı







Yıllar sonra yeniden yayın hayatına hazırlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yeniden digital plartform YouTube üzerinden yayın hayatına döneceğini açıklamıştı. Yeni adı ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ isimli programın yeni sunucusu ise başarılı sunucu Öykü Serter olmuştu. Yayın tarihini yeni sunucu Öykü Serter’in açıkladığı fragman sevenleri tarafından sosyal medyada gündem olmuştu. Merakla beklenen programın yeni kadrosu da merak konusuydu.12 Aralık tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan sevilen program Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yeni fragmanıyla heyecan yarattı.Eski formatta 7 kadın ve 7 erkek yarışmacısı bulunan program bu sefer 9 kadın ve 9 erkek yarışmacıyı ağırlayacak.