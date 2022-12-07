MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:18

Heyecanla beklenen program Kısmetse Olur'un yarışmacıları açıklandı

Reyting rekortmeni program yeni yayın hayatına dönüşünü açıkladıkladıktan sonra yarışmacıları tanıtan fragmanda geldi….

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:18
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Heyecanla beklenen program Kısmetse Olur’un yarışmacıları açıklandı


Yıllar sonra yeniden yayın hayatına hazırlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yeniden digital plartform YouTube üzerinden yayın hayatına döneceğini açıklamıştı. Yeni adı ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ isimli programın yeni sunucusu ise başarılı sunucu Öykü Serter olmuştu. Yayın tarihini yeni sunucu Öykü Serter’in açıkladığı fragman sevenleri tarafından sosyal medyada gündem olmuştu. Merakla beklenen programın yeni kadrosu da merak konusuydu. kısmetse olur

Yeni fragman ile yarışmacılar açıklandı 

12 Aralık tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan sevilen program Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yeni fragmanıyla heyecan yarattı. kısmetse olur



Eski formatta 7 kadın ve 7 erkek yarışmacısı bulunan program bu sefer 9 kadın ve 9 erkek yarışmacıyı ağırlayacak. kısmetse olur

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