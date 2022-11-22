Dizi
22 Kasım 2022 - 02:22

Heyecanla izleniyordu: Yalı Çapkını dizisi finaliyle ağlatacak! Ferit ve Seyran'ın hikayesi öyle bir sonla bitiyor ki...

Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın final bölümünde neler olacağı ortaya çıktı. Ferit ve Seyran'ın hikayesinin sonu herkesi ağlatacak.

Dizi
22 Kasım 2022 - 02:22
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Heyecanla izleniyordu: Yalı Çapkını dizisi finaliyle ağlatacak! Ferit ve Seyran'ın hikayesi öyle bir sonla bitiyor ki...


Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi hem hikayesi hem de oyuncuları ile son ayların en çok konuşulan dizisi oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta resmen reytinglere damgasını vuruyor.

Edinilen bilgiye göre gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun imzasını taşıyor. Budayıcıoğlu’nun bu kez bir kitabı değil, bir hikayesinden ekranlara taşınıyor. Dizinin her bölümü heyecanla izlenirken finali de bir hayli merak ediliyor. Yalı Çapkını’nın final bölümde neler yaşanacağı belli oldu.

Yalı Çapkını’nın finali belli oldu



Yalı Çapkını dizisinin her bölümü sosyal platformlarda çok konuşuluyor. Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Seyran’ı Afra Saraçoğlu için özel videolar yapılıyor. Dizi bu kadar izlenirken finali de merak edilmeye başlandı. Dizi bir hikayeden uyarlandığı için sonunda neler olacağı da önceden belli oluyor.

Dizinin son iki bölümünde Ferit ve Sultan’ın yakınlaşması, Ferit’in Seyran’a cinsellik teklifi ve Esme, Suna ve Seyran’ın şiddet gördüğü sahneler damga vurmuştu. İzleyiciler tarafından bu sahneler çok eleştirildi.

yalı çapkını

Yalı Çapkını finalinde ne olacak?

Bir tesadüf sonucu zorla evlendirilen Ferit ve Seyran’ın hikayesinin nasıl sonlanacağı belli oldu. Diziyi seven çok sayıda kişi konu hakkında internette araştırma yapıyordu ve nihayet sonuç ortaya çıktı.

Yalı Çapkını hikayesinin Burhan Cahit’in kitabında anlatıldığına göre sonu belli oldu. Ferit, başlarda çapkın ve zengin bir erkek iken Seyran’la evlenir ve ona karşı hiçbir şey hissetmiyordur. Ancak bir süre sonra Seyran’a aşık olur ve tüm hayatını değiştirir. Fakat ailesinden uzakta ve tek başına kalan Seyran, Ferit’in kendisini aldattığını öğrenir ve onu terk eder. Ferit, bu terkedilişi atlatamaz. Önce iflas eder ve sonra intihar ederek hayatına son verir.

Yalı Çapkını’nın finalini duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Şimdilerde dizinin henüz ilk 10 bölümü yayınlanmışken böyle bir finali kimse beklemiyordu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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