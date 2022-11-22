Heyecanla izleniyordu: Yalı Çapkını dizisi finaliyle ağlatacak! Ferit ve Seyran'ın hikayesi öyle bir sonla bitiyor ki...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi hem hikayesi hem de oyuncuları ile son ayların en çok konuşulan dizisi oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta resmen reytinglere damgasını vuruyor. Edinilen bilgiye göre gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun imzasını taşıyor. Budayıcıoğlu’nun bu kez bir kitabı değil, bir hikayesinden ekranlara taşınıyor. Dizinin her bölümü heyecanla izlenirken finali de bir hayli merak ediliyor. Yalı Çapkını’nın final bölümde neler yaşanacağı belli oldu.
Yalı Çapkını’nın finali belli oldu
Yalı Çapkını dizisinin her bölümü sosyal platformlarda çok konuşuluyor. Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Seyran’ı Afra Saraçoğlu için özel videolar yapılıyor. Dizi bu kadar izlenirken finali de merak edilmeye başlandı. Dizi bir hikayeden uyarlandığı için sonunda neler olacağı da önceden belli oluyor. Dizinin son iki bölümünde Ferit ve Sultan’ın yakınlaşması, Ferit’in Seyran’a cinsellik teklifi ve Esme, Suna ve Seyran’ın şiddet gördüğü sahneler damga vurmuştu. İzleyiciler tarafından bu sahneler çok eleştirildi.