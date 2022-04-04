Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı tünel yolu kullanıma açıldı

İki gün önce akşam saatlerinde Bolu’da meydana gelen heyelan sebebiyle Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapanmıştı. Cumartesi gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde Cumartesi günü akşam saatlerinde heyelana sebep oldu. Ulaşımın Ankara yönü tamamen kapanırken, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de araç trafiğine kapatılmıştı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilerek ulaşım sağlanmaya çalışılmıştı.
Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen heyelanın sonrasında başlatılan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen heyelanın sonrasında başlatılan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.