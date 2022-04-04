YAŞAM
04 Nisan 2022 - 17:25
Güncelleme: 04 Nisan 2022 - 17:30

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı tünel yolu kullanıma açıldı

Bolu'da 2 gün önce gerçekleşen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saatin sonunda yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

YAŞAM
04 Nisan 2022 - 17:25
Güncelleme: 04 Nisan 2022 - 17:30
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Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı tünel yolu kullanıma açıldı
İki gün önce akşam saatlerinde Bolu’da meydana gelen heyelan sebebiyle  Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapanmıştı. Cumartesi gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde Cumartesi günü akşam saatlerinde heyelana sebep oldu. Ulaşımın Ankara yönü tamamen kapanırken, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de araç trafiğine kapatılmıştı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilerek ulaşım sağlanmaya çalışılmıştı.




Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen heyelanın sonrasında başlatılan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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