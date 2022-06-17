Hibiskus çayının faydaları? Kanser hücrelerini yok eden çay













Hibiskus çayının faydaları saymakla bitmek bilmiyor. Bir çok hastalığa doğal çözümler sunan bu çay düzenli olarak içildiğinde genç kalmanıza bile etki sağlamaktadır.Hibiskus çayı kendi içerisinde C vitamini bulundurmaktadır. Bu sayede de bağışıklık sistemininizin güçlenmesine de etki eder. İçersinde kafein de bulundurmadığı için kalp rahatsızlığı olanlar da gönül rahatlığı ile tüketebilirler.Aynı zamanda kanser güçlerinin gelişimini önleyen bu çay regl döneminde de ağrıların da önüne geçmektedir. Ödem sökücü yönünden de oldukça güçlü etkiye sahip olan çay, kalp ve karaciğer hastalarına da önerilmektedir.* Tansiyonu dengeler.* Kirenlenmenin önüne geçer.* İştahı keser.* Vücudun temizlenmesine yardımcı olmaktadır.* Kötü kolesterol seviyesini azaltır ve iyi kolesterolü denge de tutar. Bu durumda da kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.* Tatlı istediğini azaltır ve yağ yakımını hızlandırır.* Yüksek kan basıncını dengede tutar.- Antidepresan özelliği de bulunmaktadır. Uykusuzluğa ve strese karşı etkilidir.- 1 tutam kurultulmuş hibiskus çiçeği- 1 su bardağı suSuyu kaynatın ve içine kurultulmuş hibiskusları atıp 10 dakika kadar demleyin. Süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz. İsterseniz de içerisine limon bal veya çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.