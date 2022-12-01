Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı







PATATESLİ KAŞARLI ÇITIR MUSKA BÖREK MALZEMELERİ







YAPILIŞI

Börek severlerin tariflerine bir yenisi daha eklendi. Patatesli kaşarlı börek tarifi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tadı damağınızda kalacak olan bu tarif her evde bulunması gerekir. Hamur işlerinin gözdesi haline gelen patatesli kaşarlı muska börek tarifi haberimizde yer almaktadır2 adet günlük yufka2 adet haşlanmış rendelenmiş patates 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi 1 çay kaşığı tuz 1/2 (yarım) çay kaşığı kırmızı toz biber 1 fiske karabiber Kimyon 1 adet yumurta sarısı (üzeri için) Susam Haşhaş tohumu Sosu için; 1 çay bardağı su 1 kahve fincanı sıvı yağBöreğin içerisine koyulacak olan iç harç için patates ve kaşar peyniri rendelenerek tuz ve baharatlar ile iyice karıştırılır. Yufka tezgahın üzerine tek kat açılır ve yağlı su karışımından sürülür. 8-10 parçaya kadar uzun şeritler halinde kesilir ve ucuz harçtan konulur. Üçgen şeklinde muska görüntüsü verilir ve ucunun açılmaması için yufkanın ucuna su sürülür ve yapıştırılarak üzerine yumurta sarısı sürülür. Fırın tepsisine bu börekler yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun