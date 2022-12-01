Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı

Börek severlerin tariflerine bir yenisi daha eklendi. Patatesli kaşarlı börek tarifi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tadı damağınızda kalacak olan bu tarif her evde bulunması gerekir. Hamur işlerinin gözdesi haline gelen patatesli kaşarlı muska börek tarifi haberimizde yer almaktadır
PATATESLİ KAŞARLI ÇITIR MUSKA BÖREK MALZEMELERİ2 adet günlük yufka
2 adet haşlanmış rendelenmiş patates 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi 1 çay kaşığı tuz 1/2 (yarım) çay kaşığı kırmızı toz biber 1 fiske karabiber Kimyon 1 adet yumurta sarısı (üzeri için) Susam Haşhaş tohumu Sosu için; 1 çay bardağı su 1 kahve fincanı sıvı yağ