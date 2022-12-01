Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 02:19

Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı

Çayların yanında enfes giden çıtır patatesli kaşarlı muska böreğini yedikçe yiyesiniz gelecek. Çıtır çıtır olan muska börek tarifi oldukça kolay ve lezzetli olmasıyla beğenileri topladı. İşte, patatesli kaşarlı muska börek tarifi haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 02:19
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Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı


Börek severlerin tariflerine bir yenisi daha eklendi. Patatesli kaşarlı börek tarifi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tadı damağınızda kalacak olan bu tarif her evde bulunması gerekir. Hamur işlerinin gözdesi haline gelen patatesli kaşarlı muska börek tarifi haberimizde yer almaktadır

PATATESLİ KAŞARLI ÇITIR MUSKA BÖREK MALZEMELERİ

2 adet günlük yufka



2 adet haşlanmış rendelenmiş patates

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 çay kaşığı tuz

1/2 (yarım) çay kaşığı kırmızı toz biber

1 fiske karabiber

Kimyon

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Susam

Haşhaş tohumu

Sosu için;

1 çay bardağı su

1 kahve fincanı sıvı yağ

YAPILIŞI

Böreğin içerisine koyulacak olan iç harç için patates ve kaşar peyniri rendelenerek tuz ve baharatlar ile iyice karıştırılır. Yufka tezgahın üzerine tek kat açılır ve yağlı su karışımından sürülür. 8-10 parçaya kadar uzun şeritler halinde kesilir ve ucuz harçtan konulur. Üçgen şeklinde muska görüntüsü verilir ve ucunun açılmaması için yufkanın ucuna su sürülür ve yapıştırılarak üzerine yumurta sarısı sürülür. Fırın tepsisine bu börekler yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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