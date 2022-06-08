Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine inanamıyor

Motorinin litresi 1.95 kuruş artmış olup, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtılmıştır.
Motorinin litresi ne kadar oldu?
Gece yarısından itibaren yapılan zammın ardından;
İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89 TL yükseldi.
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06 TL den satılırken, 28.01 TL’den satılmaya başlandı.
Son gelen zamla yılın başından itibaren motorinin litre fiyatında % 119 artış yaşandığı görülmektedir.
Motorinin litresi ne kadar oldu?
Gece yarısından itibaren yapılan zammın ardından;
İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89 TL yükseldi.
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06 TL den satılırken, 28.01 TL’den satılmaya başlandı.
Son gelen zamla yılın başından itibaren motorinin litre fiyatında % 119 artış yaşandığı görülmektedir.