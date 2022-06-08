EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 08:38
Güncelleme: 08 Haziran 2022 - 12:29

Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine inanamıyor

Hiç bu kadar yükselmemişti! Uluslararası ürün fiyatlarında ve Dolar ile TL kurunda yaşanan artışın ardından motorine zam gece yarısından itibaren geldi.

EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 08:38
Güncelleme: 08 Haziran 2022 - 12:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine inanamıyor
Motorinin litresi 1.95 kuruş artmış olup, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtılmıştır.
Motorinin litresi ne kadar oldu?
Gece yarısından itibaren yapılan zammın ardından;
 İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89 TL yükseldi.
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06 TL den satılırken, 28.01 TL’den satılmaya başlandı.
Son gelen zamla yılın başından itibaren motorinin litre fiyatında % 119 artış yaşandığı görülmektedir.

Motorine zam
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Son Haberler
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Cansu Dere '' Ve tatil başlar '' notu ile tatil pozları verdi
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama yaptı
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık açıklama...
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler
17 sene sonra nikah masası
17 sene sonra nikah masası
Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı
Pandemi sonrası ilk Türk hacı kafilesi yola çıktı
Ankara sele teslim oldu
Ankara sele teslim oldu
Telegram ücretli aboneliğinin maliyeti belli oldu!
Telegram ücretli aboneliğinin maliyeti belli oldu!
Asgari ücret için Mehmet Özhaseki'den açıklama
Asgari ücret için Mehmet Özhaseki'den açıklama