Hiç bu kadar yükselmemişti! Motorine zam geldi, görenler gözlerine inanamıyor

Motorinin litresi 1.95 kuruş artmış olup, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtılmıştır.

Motorinin litresi ne kadar oldu?

Gece yarısından itibaren yapılan zammın ardından;

İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89 TL yükseldi.