Hiç çalışmamış ev hanımlarına devletten büyük kıyak! En az 7500 TL emekli maaşı bağlanacak: Evden emeklilik şartları ortaya çıktı!







DESTEK ÖDEMESİ ŞARTLARI







1000 TL DESTEK DEVLETTEN





EV HANIMLARINA HARÇLIK VERİLECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını ifade eden Erdoğan, bu konuda detayları da paylaştı. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının belirli bir prim ödemesi karşılığında emekli olabileceğini söyledi. Bu düzenlemeyle, ev hanımlarının çalışmalarının ve emeğinin de değerlendirilmesi hedefleniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, ev hanımlarına destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen ev hanımlarının belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında, hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, herhangi bir ev tapusuna sahip olmama, sigortasının bulunmaması, kadın olma ve en az bir çocuğa sahip olma yer alıyor. Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması önem taşıyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri geri ödemesiz olarak ev hanımlarına ulaştırılacak. Bu şekilde, ev hanımlarının da ekonomik anlamda desteklenmesi amaçlanıyor.Sosyal Yardımlaşma ödemelerine başvurular artık e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor ve yanlış veya eksik doldurulan formlar geçersiz sayılacak. Başvuru formunun gönderilmesiyle işlem tamamlanmış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yardım ödemesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı e-devlet sistemi üzerinden bildirilecek. Başvurusu kabul edilen ailelerin hesaplarına 1000 TL yatırılacak ve ödeme kimlik numarası ile PTT'den alınabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ev hanımlarına yönelik yapılan destek ödemeleri, ihtiyaç durumuna göre 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerekiyor ve doğru ve eksiksiz bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödeme yapılacak aileler belirlenecek. Bu ödemelerle birlikte, ev hanımlarının da sosyal hayatta daha aktif bir rol oynaması hedefleniyor.