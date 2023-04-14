Hiç çalışmamış ev hanımlarına devletten büyük kıyak! En az 7500 TL emekli maaşı bağlanacak: Evden emeklilik şartları ortaya çıktı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını ifade eden Erdoğan, bu konuda detayları da paylaştı. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının belirli bir prim ödemesi karşılığında emekli olabileceğini söyledi. Bu düzenlemeyle, ev hanımlarının çalışmalarının ve emeğinin de değerlendirilmesi hedefleniyor.
DESTEK ÖDEMESİ ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, ev hanımlarına destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen ev hanımlarının belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında, hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, herhangi bir ev tapusuna sahip olmama, sigortasının bulunmaması, kadın olma ve en az bir çocuğa sahip olma yer alıyor. Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması önem taşıyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri geri ödemesiz olarak ev hanımlarına ulaştırılacak. Bu şekilde, ev hanımlarının da ekonomik anlamda desteklenmesi amaçlanıyor.