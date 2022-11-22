Hiç çalışmamış ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Yüksek maaş, ücretsiz sağlık hizmeti!







Ev hanımları, anneler çalışmadan emekli olabilecek







SGK’ya başvuru yapılması gerekiyor

İleriki yaşlarında ekonomik açıdan rahat bir hayat sürmek isteyenler emekli olana dek SGK’ya prim ödemesi yapıyor. Emekli olabilmek için aranan başlıca şartlar yaş, prim günü ve sigortalılık yılı oluyor. Ancak bu konuda bazı istisnalar da yer alıyor. Özellikle hayatı boyunca hiç çalışmamış ev hanımları için emeklilik imkanı bulunuyor.Dünyadaki milyonlarca çalışan daha rahat bir hayat yaşayabilmek amacıyla uzun yıllar çalışıyor ve sonrasında emekliye ayrılıyor. Çalışanların bağlı olduğu kurumun şartlarına göre emeklilik hakkı elde ediliyor. Ancak daha önce hiç çalışmamış yani sigorta girişi yapılmamış kadınlar diğer çalışanlar gibi uzun yıllar prim ödeyerek emekli olmuyor.Buna karşın ev hanımları, öğrenciler ve çalışmayan birçok kişinin emekli olma hakkı bulunmaktadır. Çalışmayan ev hanımlarının emekli olabilmeleri için iki yöntem öne çıkıyor. Bunlardan ilki evden çalışarak sigortalı olan ve bu şekilde emekli olan, bir diğer yöntem ise çalışmadan dışarıdan prim ödeyerek emekli olabilme imkanıyla buluşuyor.Ev hanımlarının herhangi bir yerde çalışmadan emekli olabilmesi için SGK müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta, 2008 yılından itibaren 4B’li yani Bağkur’lu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bağkurlular SSK’lılara göre daha fazla prim ödeyerek emekli olurlar. Daha önceden çalışmış ve eksik primi olanlar ise 3.5 yıldan daha az sürede prim ödemelerini tamamlamaları halinde SSK üzerinden emekli olma imkanları bulunmaktır. Şartlar belirlendi Çalışmadan emekli olmak isteyen ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta yaptırabilmeleri için ilk şart 18 yaşını geçmiş olmalarıdır. SGK müdürlüklerine başvuru yaptıktan sonra primlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edecekler. Bu şekilde emekli olanlar da diğer emekliler gibi ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Buna göre çalışmadan emekli olma şartları şu şekildedir: SGK ile bir bağlantısının olmaması, 50 yaş üzerinde olması, Devletten dul ya da yaşlılık aylığı gibi bir gelirinin olmaması, Herhangi bir gelirinin olmaması, Türkiye’de ikamet ediyor olması.