Hiç çalışmamış ev hanımlarına müjde! Başvurana Şubat ayında 4 bin 125 TL maaş bağlanıyor! Başvurular sadece oradan!







EV HANIMLARI PTT'DEN 4 BİN 125 LİRALIK ÖDEME İÇİN NASIL BAŞVURABİLİR?







DUL YARDIMI NE KADAR?

Türkiye'de kadınlar birçok alanda devletten sosyal destek alıyor. Dul yardımları, kadınlara yönelik sosyal destekler arasında en popüler destek programıdır. Belirli şartları yerine getiren kadınlar nakit olarak devlet yardımı alabilirler. Peki 4 bin 125 TL'lik hibeden kimler yararlanacak?Ev hanımlarına devlet destekleri devam ettiriliyor. Eşi vefat etmiş veya eşinden ayrılmış ev hanımları destek başvurusunda bulunabilirler. PTT tarafından başvurusu onaylanan tüm kadınlara 4 bin 125 TL hibe verilecektir.Bu devlet yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardımlardan biridir. Özellikle sosyal yardımlarda kadınlara ayrıcalık tanınmaktadır. Devletin yeni başlattığı bu hibeler kapsamında eşi vefat etmiş kadınlara yönelik pek çok yeni hibe var. Ölen eşlerinden boşanmış olan kadınlar, maddi durumları yeterli olmadığı takdirde bu desteklerden yararlanabilmektedir.2023 Ocak ayı itibariyle sosyal yardım ödemeleri bir miktar arttı. Dul ve yetimlerin aylıkları da artırılacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte Ocak 2023 maaşları ve dul yetimler de açıklandı. Bu ödemeler, eşi ölmüş kadınlara yüzde 30 oranında zamlı olarak yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili önemli bir açıklamalar yaptı. Yüzde 30 zam sonrası aylık 4125 TL, yüzde 50 maaş alanlar 2.750 TL ödeme alırken maaşın yüzde 25'ini alırsanlar ise 1375 lira maaş alacaklardır. Yani eşinden sonra yüzde 70 oranında 3.000 TL maaş alan kişi yüzde 30 zam sonrası 3.900 TL maaş almıştır. Dul maaşı alabilmek için bazı şartlar vardır. Maluliyet, Yaşlılık veya Ölüm Sigortası için en az 18 günlük prim ödenmesi gerekmektedir. SGK çalışanlarının en az 900 gün prim ödemesi gerekmektedir. Ayrıca eş veya çocuklardan biri dul veya yetim aylığı alabilir. Dul ve yetim aylığı sadece kadınlara yönelik değildir. Çalışanın ölümü halinde sigortasız eşine de ödeme yapılır.