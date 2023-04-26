Hiç evi olmayanlara devlet eli uzandı! 300.000 TL para yardımı yapılacak: Şartlara dikkat







BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evsiz vatandaşlar için 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren 81 il genelinde barınma yardımı yapacak. Bakanlık, resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, nakit yardımları ile evsiz vatandaşların barınma ihtiyaçlarına çözüm sunacaklarını duyurdu.Barınma yardımı kapsamında, evsiz vatandaşlara 35.000 TL ile 300.000 TL arasında nakit yardımı yapılacak. Bu yardım ile ev onarımlarında 35.000-100.000 TL arasında, prefabrik ev yapımlarında 200.000 TL, betonarme ev yapımlarında ise 300.000 TL'ye kadar destek sağlanacak. Ayrıca, eşya alımlarında da nakit yardımı yapılacak.Başvuru yapmak için 18 yaş üstü tüm aile bireylerinin başvuru yapabileceği duyuruldu. Başvurular e-devlet üzerinden online olarak veya en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurumlarına şahsen yapılabilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, bakanlık tarafından yapılacak incelemeler sonucunda, başvuru sahiplerine yardımların ne şekilde yapılacağı belirlenecektir.Bu yardım özellikle son yıllarda ev fiyatlarının ve ev kiralarının tarihi rekorlar kırdığı dönemde evsiz vatandaşlara büyük bir destek sağlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evsiz vatandaşlar için yaptığı bu yardım, maddi durumu yetersiz olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti aracılığıyla gerçekleştirilen Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yardım yapıyor.Başvuru yapabilmek için, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2023 yılı için 2.835,60 TL) olan vatandaşlar başvurabilir. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma durumunda olanlar da başvuruda bulunabilir. Yardım miktarı ihtiyaca göre ve belirlenmiş kriterlere göre değişmektedir. Ev onarımlarında 35.000-100,000-TL arası, prefabrik ev yapımlarında 200.000-TL, betonarme ev yapımlarında 300.000-TL’ye kadar destek veriliyor. Bu yardımların belirlenmesinde, vatandaşların yaşadığı evlerin durumu, ihtiyaçları ve maddi durumları göz önünde bulunduruluyor. Bu programla, evsizlik sorunu yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanarak, daha sağlıklı ve güvenli evlerde yaşamaları hedefleniyor. Vatandaşlar, başvurularını e-devlet üzerinden online veya en yakın SYDV kurumlarına şahsen yapabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev onarımları, prefabrik ve betonarme ev yapımı yardımlarıyla birlikte, nakit yardımlarıyla da ev eşyalarının alımında vatandaşlara destek olmaktadır.