MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:40

Hıcal Uluç'a ne oldu? Neyi var? Hıncal Uluç ölüm döşeğinde!

Alınan son dakika haberlerine göre Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü gazetecinin yoğun bakıma alındığını öğrenenler ise neyi olduğunu araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

MAGAZİN
10 Temmuz 2022 - 17:40
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Hıcal Uluç'a ne oldu? Neyi var? Hıncal Uluç ölüm döşeğinde!


Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un yoğum bakıma alındığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine sevenleri Uluç'un neyi olduğunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları haberimizde verdik.

Hıncal Uluç'a ne oldu?

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un yoğu bakıma kaldırıldığı haberi gazeteci Tahir Kum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrenildi. Kum, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış.”

hıncal uluç

82 yaşındaki Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeni ile kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Konuyla alakalı olarak Tahir Kum şu paylaşımı yaptı:

“Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal ağabey yoğun bakıma alınmış. Allah’a Teala acil şifalar ihsan eylesin.”

Hıncal Uluç'un hastalığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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