Hiçbir şey yapmaya gerek yok! Sadece O bankanın müşterisi olanlara 1000 TL yatırılacak! Siz de o kişilerden olabilirsiniz!

















Garanti BBVA Ayda 1000 lira Verecek!





Yüz binlerce yurttaş için merak konusu olan ve yakından ilgilenilen Garanti BBVA'nın Emeklilik Kampanyası Başladı! Kampanyaya katılan müşterilere aylık bin lira tutarında ödemeler yapılacak. İşte Kampanyaya Katılmak isteyenler İçin Yapılması Gerekenler ve aranan Şartlar...Garanti BBVA, emeklilik kampanyasıyla binlerce yurttaşın ilgi odağı oldu. Kampanya bağlamında DijiBES yada Çocuklara DijiBES planı yaptıran müşterilerine aylık bin lira fazladan ödeme yapılacak. Kampanya başvurmak isteyenler için en geç katılma tarihi Mart'ın 31 olarak ilan edildi ve kampanyanın ayrıntıları da açıklandı. Kampanyaya katılımın şatları şöyle açıklandı: aylık en az bin lira ödemeli DijiBES yada Çocuklara DijiBES planı yapmak ve bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlükte ve düzenli ödeme statüsünde olmasının gerekliliği belirtildi. Devletin katkıları hesaplanmayacak fakat altı ay süresince düzenli ödeme gerçekleştiren vatandaşlar beş yüz lira da ek fayda ödemesi almış olacaklar. Garanti BBVA Emeklilik İletişim Merkezi aracılığı ile E-Meklilik planına giren vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanyanın bütün koşullarının oluşması halinde toplamda bin liralık, sözleşmeye ilave ödeme verilecek.