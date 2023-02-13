Hiçbir yerde yok, BİM'de indirime girdi! iPhone 11 şok fiyatıyla o tarihe kadar satılacak!

iPhone 11 aynı zamanda mükemmel bir fotoğraf deneyimi sunuyor. 12 MP çift arka kamera sistemi, çok yönlü ve zengin renkli fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Deep Fusion teknolojisi sayesinde, her türlü aydınlatma koşulu altında net ve keskin fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca, 4K video çekimi yapabiliyorsunuz ve 60 fps'lik hızlı hareketleri mükemmel bir şekilde yakalayabilmeniz mümkün. Ekran kalitesi de oldukça yüksek. 6.1 inç LCD Liquid Retina ekran, renk doğruluğu ve canlılığı ile dikkat çekiyor. Dolby Vision ve HDR desteği bulunan ekran, aynı zamanda Face ID teknolojisi sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde kilidini açabiliyorsunuz.
iOS 13 işletim sistemi kullanan iPhone 11, Apple Arcade, Apple Music, iCloud ve benzeri özellikleri de içeriyor. Ayrıca, Apple tarafından sunulan yazılım güncellemeleri sayesinde cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz.
BİM'de satılan iPhone 11 fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi verilemedi. Ancak, BİM'in uygulaması üzerinden iPhone 11 sipariş verildiği takdirde, BİM tarafından sunulan fırsatlar sayesinde uygun fiyata alma şansı bulunuyor. iPhone 11, iOS 13 işletim sistemini kullanıyor ve bu sistem, cihazın tasarımından tutun da, performansına kadar birçok yenilik sunuyor. Düzgün bir tasarıma sahip olan cihaz, ekranın çevresindeki bezelsiz tarzı ile dikkat çekiyor. 6.1 inç IPS LCD ekranı ile cihaz, kullanıcılarına çok daha net ve belirgin bir görüntü sunuyor. Ayrıca iPhone 11, NFC teknolojisi ve Face ID yüz tarama teknolojisi ile de donatılmış. Bu teknolojiler sayesinde cihaz, ödeme ve güvenlik anlamında da çok daha güvenli bir kullanım sunuyor. BİM'de iPhone 11 fiyatı 2.499 TL olarak belirlendi ve satışa sunuldu. Kullanıcılar, BİM resmi web sitesinden iPhone 11'i uygun fiyata alabilir ve kolaylıkla kapısına teslim edilebilir. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için iPhone 11, BİM resmi web sitesinden sipariş vermek için hazır!
IPHONE 11 9 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ
- 1 - iPhone 11 128 GB Siyah Cep Telefonu Fiyatı: 17.499,00 TL
- 2 - iPhone 11 128 GB Siyah Cep Telefonu Fiyatı: 17.499,00 TL