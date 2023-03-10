Hiçbir yerde yok Carrefour'da indirime girdi! iPhone 13 Pro efsane fiyatıyla raflarda yerini aldı!

İPHONE 13 PRO ÇILGINLIĞI CARREFOURSA'DA!













PEKİ CARREFOURSA CİHAZI KAÇ PARAYA SATIYOR ?

Türkiye’nin en geniş ağına sahip süpermarketlerden biri olan Carrefoursa son haberleriyle yürekleri hoplattı. Diğer süper marketlere de gelen iPhone 13 Pro bu sefer indirimli fiyatı ile Carrefoursa güvencesiyle…Milyonlarca kişinin alışveriş için tercih ettiği alışveriş devi Carrefoursa son satışa çıkardığı indirimli ürün ile herkesi heyecanlandırdı. iPhone 13 Pro'yu satışa çıkaran Carrefoursa’nın fiyatı da en çok merak edilen konular arasında oldu. Apple’nin en çok sevilen ve merak edilen telefonlarından biri olan iPhone 13 Pro'yu satışa çıkardığını duyuran Carrefoursa’da çılgın indirimden yararlanmak isteyen bir çok vatandaş marketin yolunu tuttu. Apple Store^de satıştan kaldırıldıktan sonra bir çok kişiyi üzen Applenin iPhone 13 Pro serisinin Carrefoursa’da satışa çıkarılması herkesi heyecanlandırdı. Çünkü cihazın fiyatı birden artmıştı. Ve nadiren bulunabiliyordu. Markete cihazın geldiğini duyanlar da akın akın marketin yolunu tutuyor.Carrefoursa'da satışa çıkarılan iPhone 13 Pro'nun kaç paraya satıldığını merak eden bir çok kişi var. Bu yüzden araştırmalarımızı tamamladık ve Carrefoursa’da satışa çıkarılan iPhone 13 Pro'yu sizler için araştırdık. İşte cihazın market fiyatı …? iPhone 13 Pro, Apple'ın son teknoloji cihazları arasında yer alan ve bir çok kişinin de kullanmak istediği özelliklere sahip özel bir cihaz. Güçlü bir işlemciye sahip olmasından dolayı da çok kişi almak istiyor. Ama fiyatlarının bu kadar yüksek olması da herkesin elini kolunu bağlıyordu. Cihaz korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı olmasından dolayı çok dikkat çekiyor. Grafit, altın, gümüş renklerinin yanı sıra yeni Sierra Blue renkleriyle de göze hitap eden cihaz 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, 1000 nit parlaklığa ulaşabilir ve ProMotion özelliği sayesinde siyah oranı 10'dan 120 Hz'e dir. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan iPhone 13 Pro en çok tercih edilen cihazlar arasında. Pil ömrü iel rakiplerinden kat be kat önde olan cihaz 30 dakikada yüzde elli doldurabilir şarjını. Şimdi gelelim bu cihazın fiyatının kaç lira olduğuna… Hem güçlü oerformansı hem de şarjını hızlı bir şekilde doldurması ve uzun süre bitmemesi ile adından en çok bahsedilen İPhone 13 pro 128 GB bu fiyatıyla piyasayı da alt üst edecek. Sınırlı sayıda satışa sunulan bu cihazı almak için bir an önce Carrefoursa’nın yolunu tutanlar bir o kadar da fazla. İşte İPhone 13 pronun fiyatı…. iPhone 13 Pro 128 Gb Sierra Mavisi Fiyatı piyasanın çok altında satılıyor. 43.999,00 TLden satılan cihaz Caffefoursa’da sadece 41.990,00 TL