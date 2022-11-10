Hicran dizisini çekimleri nerede yapılıyor? Hicran dizisinin çekildiği yerler

Hicran’ın yönetmenliğini Gürsel Ateş yapıyor. Hicran dizisinin nerede çekildiği merak edil meye başlandı. Hicran nerede çekiliyor? Hicran dizisini çekimlerini yapıldığı yere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

HICRAN DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR? Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Hicran dizisi izleyicilerden tarafından beğenildi. Hicran dizisinin yönetmenliğinde Gürsel Ateş bulunuyor. Ayrıca çok sevilen Hicran dizisinin nerede çekildiği de merak edildi. Ancak Hicran dizisinin nerede çekileceği konusunda hala net bir bilgi yok. Muhtemelen İstanbul'un farklı yerlerinde çekiliyor.