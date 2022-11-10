Dizi
10 Kasım 2022 - 09:51

Hicran dizisini çekimleri nerede yapılıyor? Hicran dizisinin çekildiği yerler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hicran dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri çekiyor. İzleyiciler Hicran dizisinin nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Hicran nerede çekiliyor? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Dizi
10 Kasım 2022 - 09:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hicran dizisini çekimleri nerede yapılıyor? Hicran dizisinin çekildiği yerler
Hicran’ın yönetmenliğini Gürsel Ateş yapıyor. Hicran dizisinin nerede çekildiği merak edil meye başlandı. Hicran nerede çekiliyor? Hicran dizisini çekimlerini yapıldığı yere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

HICRAN DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Hicran dizisi izleyicilerden tarafından beğenildi. Hicran dizisinin yönetmenliğinde Gürsel Ateş bulunuyor. Ayrıca çok sevilen Hicran dizisinin nerede çekildiği de merak edildi. Ancak Hicran dizisinin nerede çekileceği konusunda hala net bir bilgi yok. Muhtemelen İstanbul'un farklı yerlerinde çekiliyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı nefesleri kesiyor! Yalı Çapkını 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında
Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı nefesleri kesiyor! Yalı Çapkını 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında
Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı
Yargı 43.bölüm fragmanı herkesi şaşırttı! Yargı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı
Seyirciyi kızdırdı: Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı sert eleştirilere neden oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Seyirciyi kızdırdı: Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı sert eleştirilere neden oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! O başrol oyuncusu diziye böyle veda etti
Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! O başrol oyuncusu diziye böyle veda etti
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Baba 23. bölüm fragmanı
Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Baba 23. bölüm fragmanı
Son Haberler
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın...
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale,...
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor...
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci...
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini...
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat...