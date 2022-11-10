Hicran’ın yönetmenliğini Gürsel Ateş yapıyor. Hicran dizisinin nerede çekildiği merak edil meye başlandı. Hicran nerede çekiliyor? Hicran dizisini çekimlerini yapıldığı yere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…
Dizi
10 Kasım 2022 - 09:51
Hicran dizisini çekimleri nerede yapılıyor? Hicran dizisinin çekildiği yerler
Kanal D ekranlarında yayınlanan Hicran dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri çekiyor. İzleyiciler Hicran dizisinin nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Hicran nerede çekiliyor? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…
Dizi
10 Kasım 2022 - 09:51
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