Hıdırellez gününde neler yapılmaz? Hıdırellez de yapılmayacaklar listesi







HIDIRELLEZ GÜNÜ YASAK OLAN ŞEYER











Hıdırellez, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas Peygamberlerinin karada buluştuğu ve birbirlerine yardım ettikleri bir gündür. Bu gün, insanların dualarının kabul olacağına ve dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez Günü'nde, bazı yasaklar da bulunmaktadır.Ev temizlenmez, çamaşır yıkanmaz ve ağaç kesilmez. Doğaya zarar verilmemesi gerektiği düşünüldüğünden, hiçbir yeşil dal koparılmaz. Ayrıca, evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Dikiş dikilmez, israf edilmez ve olumsuz ifadeler, kelimeler ve kalıpları kullanılmaz. Bu yasaklar, Hıdırellez'in önemini ve doğayı koruma anlayışını yansıtmaktadır.