YAŞAM
24 Nisan 2023 - 12:16

Hıdırellez gününde neler yapılmaz? Hıdırellez de yapılmayacaklar listesi

Hıdırellez, baharın gelişinin kutlandığı ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar bayramıdır. Hıdırellez Günü'nde yapılmaması gereken şeyler vardır. İşte Hıdrellez Günü yapılmaması gereken şeyler...

YAŞAM
24 Nisan 2023 - 12:16
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Hıdırellez gününde neler yapılmaz? Hıdırellez de yapılmayacaklar listesi


Hıdırellez, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas Peygamberlerinin karada buluştuğu ve birbirlerine yardım ettikleri bir gündür. Bu gün, insanların dualarının kabul olacağına ve dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez Günü'nde, bazı yasaklar da bulunmaktadır. 

HIDIRELLEZ GÜNÜ YASAK OLAN ŞEYER

DD

Ev temizlenmez, çamaşır yıkanmaz ve ağaç kesilmez. Doğaya zarar verilmemesi gerektiği düşünüldüğünden, hiçbir yeşil dal koparılmaz. Ayrıca, evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Dikiş dikilmez, israf edilmez ve olumsuz ifadeler, kelimeler ve kalıpları kullanılmaz. Bu yasaklar, Hıdırellez'in önemini ve doğayı koruma anlayışını yansıtmaktadır.



EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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