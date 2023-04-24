Hıdırellez, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas Peygamberlerinin karada buluştuğu ve birbirlerine yardım ettikleri bir gündür. Bu gün, insanların dualarının kabul olacağına ve dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez Günü'nde, bazı yasaklar da bulunmaktadır.
YAŞAM
24 Nisan 2023 - 12:16
Hıdırellez gününde neler yapılmaz? Hıdırellez de yapılmayacaklar listesi
Hıdırellez, baharın gelişinin kutlandığı ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir bahar bayramıdır. Hıdırellez Günü'nde yapılmaması gereken şeyler vardır. İşte Hıdrellez Günü yapılmaması gereken şeyler...
YAŞAM
24 Nisan 2023 - 12:16
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