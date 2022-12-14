Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını’nın hikayesi ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’ya ait. Ünlü psikiyatr etkilendiği hastaların hikayelerini yazarak bir çok gerçek hikayeyi tv ekranlarına getirmişti. Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisi de ona ait. İzleyicilerin en çok merak ettiği ve sorduğu sorulardan birisi yanıt buldu. Yalı Çapkını gerçekte kim ve doktora giden karakter hangisi diye merak ediliyordu.
MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:23
Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait dizi Yalı Çapkını'nda herkesi şaşırtan gerçek
Hikayeyi kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu’na tedavi için başvuran ve bu hikayeyi ortaya çıkartan isim herkesi şaşkınlığa uğrattı…
MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:23
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