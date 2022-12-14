MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:23

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait dizi Yalı Çapkını'nda herkesi şaşırtan gerçek

Hikayeyi kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu’na tedavi için başvuran ve bu hikayeyi ortaya çıkartan isim herkesi şaşkınlığa uğrattı…

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:23
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Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait dizi Yalı Çapkını’nda herkesi şaşırtan gerçek


Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını’nın hikayesi ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’ya ait. Ünlü psikiyatr etkilendiği hastaların hikayelerini yazarak bir çok gerçek hikayeyi tv ekranlarına getirmişti. Star Tv’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisi de ona ait. İzleyicilerin en çok merak ettiği ve sorduğu sorulardan birisi yanıt buldu. Yalı Çapkını gerçekte kim ve doktora giden karakter hangisi diye merak ediliyordu. Gülseren Budayıcıoğlu

O soru cevap buldu 

Antep’in bilinen bir ailesinin hikayesini kaleme alan dizide başrol ailenin küçük beyi ve ona Antep’ten gelin getirilen bir genç bir kızdı. En çok merak edilen sorular ise bu isimler gerçekte kim ve doktora başvuran hangi karakter ? İşte merak edilen doktora giden kim sorusu cevap buldu. Magazinin önemli isimlerinden Bilal Özcan bu sorunun cevabını öğrenmiş ve açıklamış. Yalı Çapkını lakaplı Ferit Korhan karakterinin doktora başvurduğunu açıklayan Bilal Özcan bu sorunun cevabını sağlam bir kaynaktan yani içeriden öğrendiğini söyledi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Yalı Çapkını



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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