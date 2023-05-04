Hikmet Çetin'den çok konuşulacak iddia: 'Muharrem İnce, TBMM Başkanlığı'na talip oldu!'

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Memleket Partisi'nden aday olarak çıkan Muharrem İnce ile görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü'den gazeteci Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Hikmet Çetin, gerçekleştirilen toplantıda seçimin ikinci tura gitmemesi gerektiğini söylediğini ve İnce'nin "CHP düşünsün" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.
İNCE'DEN TBMM BAŞKANLIĞI TALEBİ
Muharrm İnce'nin aslında TBMM Başkanlığı için bir talebi olduğu konusu hakkında konuşan Hikmet Çetin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sonra CHP'den davet beklediğini anladım, bu şekilde düşündüğünü anladım. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu direkt olarak söyledi mi bilgim yok ama bildiğim kadarıyla güvenilir bir kaynaktan bildiğimiz kadarıyla aracıların vasıtasıyla bir takım teklifleri ve önerileri olmuş. Mesela, kendisinin Meclis Başkanlığı talebinin olduğunu öğrendik. 'Hayır' denmemiş fakat diğer partilerle konuşulması gerektiği aktarılmış. Kendisinin başka taleplerinin de olmasından dolayı sonuca varılmamış olabilir"