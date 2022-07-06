MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 19:58

Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek Metin Hara evleniyor mu, düğünleri ne zaman? Metin Hara Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek ile dünya evine giriyor

Bir dönem Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara adından sıkça söz ettirmişti. Ayrılık sonrası kalbini Hilal Altınbilek'e kaptıran yazar sevgilisi ile evlilik kararı aldığı iddiaları gündemde etki yarattı. Metin Hara ve Hilal Altınbilek evleniyor mu? İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 19:58
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Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek Metin Hara evleniyor mu, düğünleri ne zaman? Metin Hara Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek ile dünya evine giriyor


Ünlü yazar Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Hilal Altınbilek'e kaptırdı. Hilal Altınbilek en son unutulmaz dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol Züleyha karakterine hayat vermekteydi. Metin Hara ve Hilal Altınbilek çifti evlilik kararı alırken magazin gündemine bu haber bomba etkisi yarattı. Çiftin aileleri tanışırken evlilik ile ilgili henüz net bir açıklama karşı taraftan gelmedi.

Yazar ve aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olan Metin Hara, Adriana Lima ile aşk yaşamış ve gündemde uzun soluklu bir etki bırakmıştı. Daha sonra Metin Hara Türkiye'den Hilal Altınbilek ile gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya başladı. Çift baş başa tatil yapıyor.



çiften evlilik kararı

Çift evlilik kararı aldı

Geçtiğimiz yıl evlilik sinyalleri veren çiftten yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çift yakın bir zaman içerisinde nikah masasına oturacakları, evlenecekleri haberleri gündemde yerini aldı.

Çiftin aileleri de tanıştı

Geçen yıl çift muhabir arkadaşlarının sorularını yanıt bırakmadı ve 'evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?' sorularına 'Evet aileler tanıştı' yanıtını vermişlerdi.

Estetik iddialarına yanıt

Diğer yandan Hilal Altınbilek estetik haberleri ile ilgili konuştu. Burnunda ve dişinde estetik olduğunu söyleyen oyuncu, kıyasladıkları fotoğrafın 10 yıl önceki hali olduğunu dile getirdi. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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