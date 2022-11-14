Hilal Cebeci kimdir, nereli, yaşı kaç? Hilal Cebeci biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Doğal tavırları ve güzelliğiyle bir zamana damga vuran Hilal Cebeci
son günlerde yine gündeme geliyor. Uzun süren sessizliğini bozan Cebeci'nin hayatıyla ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor.
HİLAL CEBECİ KİM?
4 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan Hilal Cebeci, küçük yaşlarındayken keşfedilmiştir. 1993 yılında birçok önemli isimle çalışma fırsatı bulmuştur. Bu isimlerin başında Sinan Erkoç ile Erdal Erkoş yer almaktadır. Fasıl alanında başarılı olan şarkıcı kendi kurduğu fasıl ekibiyle otel ve restoranlarda sahne almıştır. 1997 yılına dek pek çok kulüpte sahne alarak sesiyle müzik keyfi yaşatmıştır. 1999 yılında birinci albümü Köylü Güzeli'ni sevenleriyle buluşturdu. Bu albümle Kral TV Müzik ödüllerinde ödül aldı. 1999-2000 tarihlerinde albümündeki başarıyla şehir şehir gezerek konser vermiştir.
2000 yılında TV dünyasına sunuculukla girmiştir. ATV'nin sevilen programı ALO Yarışmasının sunuculuğunu yapmış, 2001 yılında Şarkıcı adlı filmde oynamıştır. Aynı tarihlerde En Güzel Ben Severim adlı 2. albümünü çıkardı. Ancak bu albümde istediği başarıya ulaşamadı. İki sene aradan sonra Yükselme Zamanı adlı albümünü çıkardı ve birinci albümündeki başarıya ulaştı. Twitter'da çok sayıda takipçisi olan şarkıcı panpiş akımını başlatan isimdir.