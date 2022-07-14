Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi! Böbreği iflas eden ünlü gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor...

Geçtiğimiz günlerde Hıncal Uluç'un böbreği iflas etmişti. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi devam ediyor.
Şarkıcı olan Onur Akay Hıcal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamasında ;“Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alındı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Şimdi ise diğer böbreği iflas etti ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. Şimdi akciğerlerinde de büyük bir problem olduğunu öğrendiğim usta gazetecimizin durumu çok çok ağır.” ifadelerini kullandı.
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