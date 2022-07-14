SAĞLIK
14 Temmuz 2022 - 22:25

Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi! Böbreği iflas eden ünlü gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor...

Ünlü gazeteciden kötü haber! Hıncal Uluç'un böbreği iflas etti. Durumunun kötü olduğu bilgisi elimize ulaştı. Hıncal Uluç'un son durumu ne? İşte detaylar...

SAĞLIK
14 Temmuz 2022 - 22:25
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Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi! Böbreği iflas eden ünlü gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor...


 

Geçtiğimiz günlerde Hıncal Uluç'un böbreği iflas etmişti. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi devam ediyor.



Şarkıcı olan Onur Akay Hıcal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamasında ;“Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alındı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Şimdi ise diğer böbreği iflas etti ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. Şimdi akciğerlerinde de büyük bir problem olduğunu öğrendiğim usta gazetecimizin durumu çok çok ağır.” ifadelerini kullandı.
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Çölgeçen: Durumu oldukça kritik

Dün akşam T24'e Hıncal Uluç'un dostu Sami Çölgecen açıklamalarda bulundu. T24'e konuşan Sami Çölgeçen “Doktorla konuştuk, Hıncal Bey’in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960’dan beri çok yakındık, çok üzgünüm…” demişti.

Börek iflası ile birlikte Akciğerin de sorun yaşayan Hıncal Uluç yoğun bakıma alındı. Durumu oldukça ağır.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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