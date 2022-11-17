Hindistan Çin'i geride mi bırakıyor?













Dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken, Hindistan'ın en kalabalık ülke olarak Çin'i geçmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre dünya nüfusu 8 milyara ulaştı ve Hindistan'ın Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.Ölüm oranlarının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte küresel nüfus 1950'den bu yana üç kattan fazla arttı. İnsanlık hiç olmadığı kadar büyük bir nüfusta olmasına rağmen bir diğer taraftan, aileler daha az çocuk sahibi olmaya başladığı için dünya nüfusu 1950'den bu yana en yavaş oranda artışı sergiliyor. İstatistiklere göre Çin, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla insana sahip olmasına rağmen, nüfusu 2023 gibi erken bir tarihte azalmaya başlayacak ve Hindistan toplam nüfusta Çin'i geride bırakacak.İnsanların üçte ikisi artık kadınların ortalama iki çocuk sahibi olduğu ülkelerde yaşıyor. 1950'de bu sayı ortalama beş çocuktu. BM'ye göre 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050 yılına kadar küresel olarak %6 oranında artması beklenmektedir. Sadece sekiz ülke 2050 yılına kadar dünyadaki nüfus artışının yarısını oluşturacak ve bu ülkeler ağırlıklı olarak Afrika ve Güney Asya'da yoğunlaşıyor: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya. 2022'de dünyanın en kalabalık iki bölgesi Güney ve Doğu Asya'ydı ve bu bölgelerdeki insanların çoğunluğunu 1,4'er milyar ile Çin ve Hindistan oluşturuyordu.