DÜNYA
31 Ekim 2022 - 11:11

Hindistan'da çöken 230 metrelik asma köprü 141 kişinin ölümüne neden oldu!

Hindistan'ın Gujarat kentinde dün bir yaya köprüsünün çökmesi sonucu nehre düşen 141 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
31 Ekim 2022 - 11:11
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Hindistan'da çöken 230 metrelik asma köprü 141 kişinin ölümüne neden oldu!


Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden bir tanesi olarak tanımlanan asma köprü aniden çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte köprünün üstündeki yüzlerce insan nehre düşerken, nehirden kurtulmayı başaramayan 141 kişi hayatını kaybetti. Gujarat'ın Morbi kentinde dün çöken Machu Nehri üzerindeki bir yaya köprüsünde en az 500 kişinin olabileceği söyleniyor.

Yerel gazetelerdeki fotoğraflar, çöken köprünün su yüzeyine sığınan insanları gösterirken NDTV haberine göre şu ana kadar nehre düşen 177 kişi kurtarıldığı, hayatını kaybeden 141 kişiden bazılarının çocukları olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA HAVA VE KARA EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Hindistan'da çöken 230 metrelik asma köprü 141 kişinin ölümüne neden oldu



Köprünün büyük bir gürültüyle çökmesinin hemen ardından bölgeye Deniz ve Hava Kuvvetleri ekipleri sevk edilirken ekipler nehre düşen vatandaşları kurtarma için başlatılan operasyonlara katıldı.

Hükümet yetkilileri, çöken köprünün 125 kişi kapasiteli olduğunu ve aynı anda çok sayıda kişinin köprüde olduğunu ve bunun da çökmeye neden olduğunu iddia ederken dün gece 90 olarak açıklanan ölü sayısının son verşlerde 141 olarak belirlendiği ifade edildi.

KÖPRÜ GEÇEN HAFTA ULAŞIMA AÇILDI!

Hindistan'da çöken 230 metrelik asma köprü 141 kişinin ölümüne neden oldu

 Kaynaklar, sömürge döneminden kalma 230 metre uzunluğundaki köprünün altı aylık bir bakım süresinin ardından geçen hafta trafiğe açıldığını söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada olaydan derin üzüntü duyduğunu ve "arama kurtarma ekiplerinin mağdur vatandaşlara yardım edeceğini söyledi. Gujarat'taki trajedi için çok endişeli olduğunu dile getiren Başbakan Modi, azada hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 2.430 dolar, yaralılara ise yaklaşık 600 dolar bağışlanacağını söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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