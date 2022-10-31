Hindistan'da çöken 230 metrelik asma köprü 141 kişinin ölümüne neden oldu!

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden bir tanesi olarak tanımlanan asma köprü aniden çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte köprünün üstündeki yüzlerce insan nehre düşerken, nehirden kurtulmayı başaramayan 141 kişi hayatını kaybetti. Gujarat'ın Morbi kentinde dün çöken Machu Nehri üzerindeki bir yaya köprüsünde en az 500 kişinin olabileceği söyleniyor. Yerel gazetelerdeki fotoğraflar, çöken köprünün su yüzeyine sığınan insanları gösterirken NDTV haberine göre şu ana kadar nehre düşen 177 kişi kurtarıldığı, hayatını kaybeden 141 kişiden bazılarının çocukları olduğu belirtildi.
ÇOK SAYIDA HAVA VE KARA EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Köprünün büyük bir gürültüyle çökmesinin hemen ardından bölgeye Deniz ve Hava Kuvvetleri ekipleri sevk edilirken ekipler nehre düşen vatandaşları kurtarma için başlatılan operasyonlara katıldı. Hükümet yetkilileri, çöken köprünün 125 kişi kapasiteli olduğunu ve aynı anda çok sayıda kişinin köprüde olduğunu ve bunun da çökmeye neden olduğunu iddia ederken dün gece 90 olarak açıklanan ölü sayısının son verşlerde 141 olarak belirlendiği ifade edildi.