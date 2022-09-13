Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü













Hindistan'ın Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde bulunan bir elektrikli bisiklet galerisinde yangın çıktı. Yetkililer olayda 1‘i kadın olmak suretiyle sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, birden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.Yangının bir kısa devre sonucu meydana geldiği belirtilirken, yaşamını yitirenlerin dumandan zehirlendikleri ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların cam kenarlarına tutunarak yangından kurtulmaya çalıştığı görüldü.