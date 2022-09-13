DÜNYA
13 Eylül 2022 - 10:18

Hindistan'da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü

Hindistan'ın Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde bulunan bir elektrikli bisiklet galerisinde çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hayata gözlerini yumdu.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 10:18
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Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü


Hindistan'ın Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde bulunan bir elektrikli bisiklet galerisinde yangın çıktı. Yetkililer olayda 1‘i kadın olmak suretiyle sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, birden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.



Yangının bir kısa devre sonucu meydana geldiği belirtilirken, yaşamını yitirenlerin dumandan zehirlendikleri ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların cam kenarlarına tutunarak yangından kurtulmaya çalıştığı görüldü.

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