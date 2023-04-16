Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast! Yakın mesafeden kafalarından vuruldu..

Hindistan'da farklı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski siyasetçi Atiq Ahmed ile kardeşi Eşref Ahmed'in canlı yayında suikaste uğradığı görüldü. Polis korumasıyla hastaneye götürülen eski siyasetçiler elleri kelepçeli halde öldürüldü. Canlı yayın sırasında işlenen cinayetler saniye saniye kameralara yansıdı. Saldırganlar yakın mesafeden Atiq Ahmed ile kardeşini başından vurduktan sonra kurşun atmaya devam ettiler.
SALDIRGANLAR GAZETECİ KILIĞINDAYDISaldırının heme sonrasında gazeteci kılığına girdikleri anlaşılan 3 saldırgan silahlarını bırakarak polise teslim oldu. Saldırgan yaptığı ilk açıklamada, saldırıyı şöhret için gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, saldırıda bir polis memuru ve bir gazetecinin de yaralandığını söyledi.
Cinayetin ardından Uttar Pradesh'te büyük toplantılar ve protestolar yasaklandı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatılmasına karar verildi.