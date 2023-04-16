Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast! Yakın mesafeden kafalarından vuruldu..













SALDIRGANLAR GAZETECİ KILIĞINDAYDI

ADAM KAÇIRMA, CİNAYET DAHİL 100'E YAKIN SUÇ

Hindistan'da farklı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski siyasetçi Atiq Ahmed ile kardeşi Eşref Ahmed'in canlı yayında suikaste uğradığı görüldü. Polis korumasıyla hastaneye götürülen eski siyasetçiler elleri kelepçeli halde öldürüldü. Canlı yayın sırasında işlenen cinayetler saniye saniye kameralara yansıdı. Saldırganlar yakın mesafeden Atiq Ahmed ile kardeşini başından vurduktan sonra kurşun atmaya devam ettiler.Saldırının heme sonrasında gazeteci kılığına girdikleri anlaşılan 3 saldırgan silahlarını bırakarak polise teslim oldu. Saldırgan yaptığı ilk açıklamada, saldırıyı şöhret için gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, saldırıda bir polis memuru ve bir gazetecinin de yaralandığını söyledi.Cinayetin ardından Uttar Pradesh'te büyük toplantılar ve protestolar yasaklandı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatılmasına karar verildi.Gangsterden politikacıya dönüşen Atiq Ahmed, 1979'da suç dünyasında dalgalar yaratmaya başladı ve Uttar Pradesh'in çıkarılan çete yasası kapsamında tutuklanan ilk kişi oldu. Atiq Ahmed, 1989'dan beri arka arkaya beş kez Allahabad'da Parlamento Üyesi seçildi. Adam kaçırma ve cinayet de dahil olmak üzere 100'e yakın suçlamayla yargılanan Atiq Ahmed, 2008'den beri cezaevinde. Atiq Ahmed, 2006 Umesh Pal'ı kaçırma suçundan 28 Mart'ta bir mahkeme kararıyla müebbet hapse mahkum edildi.