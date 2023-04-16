DÜNYA
16 Nisan 2023 - 13:43

Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast! Yakın mesafeden kafalarından vuruldu..

Hindistan'da eski siyasetçi Atiq Ahmed ile kardeşi Eşref Ahmed, polislerin yakın korumasında oldukları halde canlı bir televizyon yayını sırasında başlarından vuruldular. Kameralara yansıyan dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

DÜNYA
16 Nisan 2023 - 13:43
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Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast! Yakın mesafeden kafalarından vuruldu..


Hindistan'da farklı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski siyasetçi Atiq Ahmed ile kardeşi Eşref Ahmed'in canlı yayında suikaste uğradığı görüldü. Polis korumasıyla hastaneye götürülen eski siyasetçiler elleri kelepçeli halde öldürüldü. Canlı yayın sırasında işlenen cinayetler saniye saniye kameralara yansıdı.

Saldırganlar yakın mesafeden Atiq Ahmed ile kardeşini başından vurduktan sonra kurşun atmaya devam ettiler.



Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast

SALDIRGANLAR GAZETECİ KILIĞINDAYDI

Saldırının heme sonrasında gazeteci kılığına girdikleri anlaşılan 3 saldırgan silahlarını bırakarak polise teslim oldu. Saldırgan yaptığı ilk açıklamada, saldırıyı şöhret için gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, saldırıda bir polis memuru ve bir gazetecinin de yaralandığını söyledi.

Hindistan'da eski siyasetçilere canlı yayında suikast

Cinayetin ardından Uttar Pradesh'te büyük toplantılar ve protestolar yasaklandı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatılmasına karar verildi.

ADAM KAÇIRMA, CİNAYET DAHİL 100'E YAKIN SUÇ

Gangsterden politikacıya dönüşen Atiq Ahmed, 1979'da suç dünyasında dalgalar yaratmaya başladı ve Uttar Pradesh'in çıkarılan çete yasası kapsamında tutuklanan ilk kişi oldu. Atiq Ahmed, 1989'dan beri arka arkaya beş kez Allahabad'da Parlamento Üyesi seçildi. Adam kaçırma ve cinayet de dahil olmak üzere 100'e yakın suçlamayla yargılanan Atiq Ahmed, 2008'den beri cezaevinde. Atiq Ahmed, 2006 Umesh Pal'ı kaçırma suçundan 28 Mart'ta bir mahkeme kararıyla müebbet hapse mahkum edildi.

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