Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü













Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Hazratganj bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki evde çökme meydana geldi. Olay yerine birden fazla ilk yardım ekibi yollandı. Eyalet Başbakan Yardımcısı Brijesh Pathak, 9 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Pathak, son 24 saat içinde eyalet merkezi Lucknow'a "kuvvetli yağış" kategorisine giren 35 milimetrelik yağış düştüğünü söyleyerek, bölgede okulların kapalı olacağını belirtti. Pathak, Lucknow'un 40 kilometre güneybatısındaki Unnao kasabasında da şiddetli yağmur nedeniyle bir evin çökmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentinde bu ay iki gün şiddetli yağış nedeniyle ev ve yollar sular altında kalmış, bölgede elektrik kesintileri yaşanmıştı.