DÜNYA
06 Eylül 2022 - 16:15

Hindistan'da sokaklar göle döndü

Hindistan'ın Bangalore kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

DÜNYA
06 Eylül 2022 - 16:15
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Hindistan’da sokaklar göle döndü


Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanların bir bölümü bel seviyesini geçen sel sularında kendi imkanlarıyla yürüyerek farklı bölgelere gitmeye çalışırken, diğerleri kepçelerle ve teknelerle kurtarıldı. Sel nedeniyle trafik akışı durdu, ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı şehirde otoparkları da su bastı.



Hindistan Meteoroloji servisi tarafından verilen bilgilere göre Pazar günü Bangalore 28.1 milimetre yağış aldı.

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