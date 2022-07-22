Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!













Nehir suyunu içti, hastanelik oldu

Hindistan'da bulunan ve ülke halkı için kutsal sayılan Kali Bein Nehri'nin suyunun temiz olduğunu kanıtlamak isteyen Pencap Eyeleti Başbakanı Bhagwant Mann, nehir suyundan içtikten 2 gün sonra hastanelik oldu. Hindistan'ın Pencap Eyaletinin Başbakanı Bhagwant Mann, ülke olarak kutsal saydıkları Kali Bein Nehri'nin temiz olarak kalmasının 22. yıldönümünün kutlanması amacıyla Sultanpur Lodhi kentine geldi.Başbakan Mann, yıl dönümü kapsamında yapılan törende nehir suyunun hala çok temiz olduğunu dile getirdi ve bunu halka göstermek için nehir suyundan bir bardak içti. Başbakan Mann, suyu içtikten 2 gün sonra aniden fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan başbakanın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede sudan zehirlendiği ortaya çıktı. Hemen tedavi altına alınan Başbakan Mann, tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden tabucu edilerek Chandigarh'daki resmi konutuna getirildi.