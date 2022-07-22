Hindistan'da bulunan ve ülke halkı için kutsal sayılan Kali Bein Nehri'nin suyunun temiz olduğunu kanıtlamak isteyen Pencap Eyeleti Başbakanı Bhagwant Mann, nehir suyundan içtikten 2 gün sonra hastanelik oldu. Hindistan'ın Pencap Eyaletinin Başbakanı Bhagwant Mann, ülke olarak kutsal saydıkları Kali Bein Nehri'nin temiz olarak kalmasının 22. yıldönümünün kutlanması amacıyla Sultanpur Lodhi kentine geldi.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 15:56
Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı içtiği sudan zehirlenerek hastanelik oldu!
Hindistan'ın Pencap eyeletinde başbakanlık koltuğunda oturan Bhagwant Mann, kutsal saydıkları Kali Bein Nehri'nin suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için nehir suyunu içti. Sudan zehirlenen başbakan, gözünü hastanede açtı.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 15:56