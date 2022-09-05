SAĞLIK
05 Eylül 2022 - 08:29

Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor

Diyabet ve hipertansiyonun kronik böbrek yetmezliğinin öne çıkan sebepleri olarak öne çıktığını söyleyen Dr. Rana Ömürova, "Tuz tüketimi arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişiklikleri kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkilidir" dedi.

SAĞLIK
05 Eylül 2022 - 08:29
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Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor


Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor.
Özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliği nedeni



Kronik böbrek yetmezliğine sebep olan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıraladı.

Tuz tüketimini azaltmaya yardımcı ipuçları

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